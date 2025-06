Jamie Foxx si scaglia contro P. Diddy: "Fottuto bastardo, per i neri eri un eroe"

Jamie Foxx ha pesantemente attaccato P. Diddy mentre si trovava al Comedy Store di Los Angeles per parlare del suo ultimo special su Netflix, What Had Happened Was.

Foxx si trovava davanti agli elettori degli Emmy Award e non ha risparmiato attacchi pesanti nei confronti del rapper accusato di traffico sessuale e violenza.

L'attacco di Jamie Foxx a P. Diddy

"Diddy è fuori di testa, eh?" ha chiesto Foxx al pubblico, in un video condiviso da Urban Hollywood "Non so se finirà in prigione, ma è un gran bastardo... Giusto?".

Primo piano di Jamie Foxx ne Il diritto di opporsi

Foxx prosegue nell'invettiva:"Soprattutto per noi... i bianchi dicono 'ok' ma per i neri... quello era il nostro eroe. Tutto quel maledetto dannato olio, fratello! Perché devi essere così perverso, Diddy?".

Non è la prima volta che Jamie Foxx fa riferimento a P. Diddy, dopo le parole inserite nel suo speciale Netflix uscito lo scorso dicembre.

Il rapporto tra Jamie Foxx e P. Diddy

L'attore e il rapper erano legati da parecchio tempo. Nel 2008, Jamie Foxx fu una delle persone che parlò durante la cerimonia di consegna della stella sulla Hollywood Walk of Fame a P. Diddy.

Dopo l'arresto dello scorso autunno, Jamie Foxxha tagliato i rapporti con Diddy, rammaricandosi per ciò che è emerso dalle indagini che hanno portato al suo arresto. Sean Combs e gli altri membri della sua organizzazione sono stati accusati di traffico sessuale, lavoro forzato, traffico della prostituzione, coercizione, reati legati agli stupefacenti, corruzione e ostruzione alla giustizia.

P. Diddy in una scena di Carlito's Way

Il processo federale contro Sean Combs è iniziato lo scorso 5 maggio con varie testimonianze, tra cui quella di Cassie Ventura, del rapper Kid Cudi e dell'ex assistente di Combs, Capricorn.