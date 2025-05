Eddie Murphy, Jamie Foxx gli disse di smettere di fare stand-up: "Sei troppo ricco per essere credibile"

Jamie Foxx ha partecipato ad una roundtable con altri colleghi comici organizzata da The Hollywood Reporter, svelando di aver attraversato un periodo di stallo dal punto di vista dei contenuti per i suoi live comici.

L'attore premio Oscar ha spiegato di non aver trovato giovamento nemmeno dall'incontro con un'altra leggenda della stand-up comedy, Eddie Murphy, con il quale recitò in Dreamgirls.

Il consiglio di Jamie Foxx a Eddie Murphy

Nel periodo della produzione di Il principe cerca figlio, Eddie Murphy confidò a Jamie Foxx di voler tornare a fare stand-up come agli esordi, ricevendo un responso negativo dal collega.

"Gli dissi che questa cosa non faceva ridere, la sua casa era troppo bella" ha spiegato Foxx "Profumava, come le stanze degli hotel. Gli chiesi cosa fosse quell'odore e lui mi disse 'melograno'. Risposi che il fatto che sapesse cosa fosse mi faceva capire che non faceva più ridere".

Eddie Murphy in Beverly Hills Cop

Secondo Jamie Foxx, le loro vite ormai erano troppo 'perfette' e le battute non funzionavano più come quando tutto sembrava essere troppo bello per essere vero.

Il problema di salute ha aiutato Jamie Foxx a tornare alla stand-up comedy

Nel 2023, Jamie Foxx fu colpito da un misterioso problema di salute che non gli permise di proseguire le riprese di Back in Action con Cameron Diaz. In seguito, l'attore rivelò di aver subito un'emorragia cerebrale che si trasformò in un ictus.

Primo piano di Jamie Foxx in A caccia di vampiri

"Il 4 maggio mi svegliai, ritrovandomi su una sedia a rotelle" spiega Foxx "Non riuscivo a camminare. È successo questo ictus e ho pensato che fosse un'occasione. Ma non voglio dover avere un altro ictus per fare un altro speciale di un'ora" ha scherzato l'attore, che dopo la convalescenza è tornato con uno speciale di stand-up comedy su Netflix dal titolo What Had Happened Was.