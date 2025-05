Jamie Foxx star del film drammatico Fight for '84

Netflix e Jamie Foxx collaboreranno ancora una volta in occasione del film, ambientato nel mondo dello sport, intitolato Fight for '84.

Jamie Foxx sarà il protagonista di un film drammatico ambientato nel mondo dello sport intitolato Fight For '84.

Il progetto verrà realizzato per Netflix e alla regia sarà impegnato Andrés Baiz.

Un nuovo film per Foxx

La storia raccontata nel lungometraggio sarà ambientata dopo che il team di pugilato degli Stati Uniti che avrebbe dovuto partecipare alle Olimpiadi perde la vita tragicamente in un incidente aereo. Un nuovo allenatore, interpretato da Jamie Foxx, viene coinvolto per ricostruire la squadra da zero e condurla alla vittoria ai Giochi Olimpici del 1984.

Una bella immagine di Jamie Foxx

Lo sportivo riuscirà nell'impresa e porterà alla conquista del maggior numero di medaglie nella storia del pugilato alle Olimpiadi.

La sceneggiatura del film sarà firmata da Andrea Berloff e John Gatins, in collaborazione con Andy Weiss.

Nel team della produzione ci saranno anche Eric Newman per Grand Electric, Bryan Unkeless per Night Owl, e Foxx e Michael W. Abbott per A Move Films Production.

Jamie Foxx, negli ultimi anni, ha lavorato più volte collaborando con Netflix realizzando film come Back in Action, l'action comedy che ha riportato Cameron Diaz sugli schermi, e in occasione di alcuni speciali comici come il recente Jamie Foxx: What Had Happened Was....

I recenti problemi di salute

L'attore, proprio durante le riprese del film con Diaz che erano in corso ad Atlanta, ha avuto un'emergenza medica. Jamie, in un'intervista, ha spiegato di aver avuto un'emorragia cerebrale che ha contribuito anche a causare un ictus. Un'infermiera, quando si è risvegliato in ospedale, gli ha rivelato che le persone nella sua situazione hanno abitualmente il 5% di probabilità di sopravvivere ed essere dimessi senza conseguenze gravi.