Jamie Foxx ringrazia i fan per i loro auguri di pronta guarigione

Jamie Foxx, circa tre settimane fa, è stato ricoverato in ospedale per un problema di salute di cui non sono stati svelati i dettagli e l'attore ha ora voluto ringraziare i fan per i messaggi di sostegno e di auguri ricevuti.

L'attore non ha rivelato i dettagli di quanto sta affrontando, ma su Instagram ha scritto: "Apprezzo tutto l'amore. Mi sento benedetto".

Le dichiarazioni della famiglia

La figlia di Jamie Foxx, Corinne, aveva rivelato ad aprile che suo padre l'11 aprile aveva avuto delle complicazioni mediche. La giovane aveva rassicurato i fan dichiarando: "Per fortuna, grazie all'intervento rapido e alle ottime cure, è già sulla strada della guarigione. Sappiamo quanto sia amato e apprezziamo le vostre preghiere. La famiglia chiede che venga rispettata la sua privacy in questo periodo".

Per ora non è emerso nessun dettaglio della situazione di salute dell'attore.

Il destino del suo game show

Nell'attesa che Foxx si ristabilisca, la trasmissione Beat Shazam di cui è il conduttore è stata affidata a Nick Cannon.

Lo show, in onda su Fox, ritornerà quindi sugli schermi americani il 23 maggio. Un comunicato del network dichiara: "Per questa stagione, non volendo che i fan perdano un minuto del divertimento, Nick Cannon si è offerto di essere un conduttore al posto dei suoi amici, Jamie e Corinne Foxx. Kelly Osbourne sarà invece impegnata come DJ. Tutti tra le fila di Fox Entertainment augurano a Jamie il meglio mentre continua il suo recupero e apprezzano molto la disponibilità di Nick nel saltare a bordo e aiutare durante questa estate".