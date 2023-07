Jamie Foxx posta una nuova foto tre mesi dopo il malore:'Sono in arrivo grandi progetti'

A tre mesi di distanza dal malore che l'ha colpito, Jamie Foxx sembra essere tornato in ottima forma e ha pubblicato un aggiornamento per i fan.

Sono passati tre mesi dal misterioso malore di Jamie Foxx, e dopo essersi mostrato nuovamente in pubblico l'attore è tornato anche a condividere i propri progetti con i fan. Ieri Jamie Foxx ha pubblicato su Instagram un'immagine in cui è ritratto seduto sua una macchina da Formula Uno con il marchio BetMGM, una società di scommesse sportive collegata a MGM Resorts. L'accordo prevede la presenza di Foxx anche nei prossimi spot legati alla prossima stagione sportiva di football.

"Grato alla mia famiglia BetMGM e per alcune notti a Las Vegas. Presto arriveranno grandi cose" si legge nella didascalia del post che potete vedere qua sotto.

Gli ultimi mesi di Jamie Foxx

Le preoccupazioni intorno all'attore premio Oscar nacquero lo scorso 11 aprile, quando la figlia Corinne Foxx annunciò in una dichiarazione pubblica che suo padre Jamie aveva subito una complicazione medica mentre si trovava ad Atlanta per le riprese del film Netflix Back in Action, con Cameron Diaz. Corinne Foxx aggiunse che "grazie al tempestivo intervento e alle ottime cure, è sulla buona strada per il recupero".

Da quel momento nacquero diverse speculazioni intorno alla salute dell'attore che convinsero la figlia ad intervenire pubblicamente una seconda volta, sottolineando che la famiglia non si stava preparando al peggio, come riportato da alcuni media. Poco tempo fa la star è ricomparsa in pubblico a Chicago; Jamie Foxx ha restituito una borsa smarrita proprio mentre si trovava in Illinois.