Jamie Foxx buon samaritano, recupera una borsa smarrita e rassicura i fan

Jamie Foxx ha tenuto in apprensione i suoi fan per diverse settimane dopo la notizia del ricovero in ospedale in seguito a non precisate complicazioni mediche. Voci e speculazioni sulle condizioni di salute dell'attore sono circolate per giorni, fino a quando la famiglia ha confermato che Foxx aveva già lasciato la struttura per proseguire la propria ripresa a casa.

Nell'ultimo periodo Jamie Foxx è ricomparso in pubblico su una barca a Chicago e successivamente impegnato in un match di golf. Nelle ultime ore è circolato sui social un video nel quale si vede l'attore riconsegnare una borsa perduta dalla legittima proprietaria.

Il figlio della donna, Quan Ellis, ha pubblicato la clip sul proprio account Instagram:"Mamma ha perso la sua borsa oggi a Chicago, Jamie Foxx gliel'ha trovata e gliel'ha portata, ha detto che si sente bene".

La ricomparsa di Jamie Foxx ha tranquillizzato i fan, preoccupati dalle condizioni di salute della star, che nel video appare in buono stato.

L'ultima fatica per il grande schermo di Foxx è ancora inedita; si tratta del nuovo film di Nick Cassavetes, God Is a Bullet, con Nikolaj Coster-Waldau e Maika Monroe.