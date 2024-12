Jamie Foxx scherza sul periodo trascorso in ospedale nel trailer di What Had Happened Was

Il 10 dicembre debutterà in streaming lo speciale comico Jamie Foxx: What Had Happened Was e nel trailer l'attore parla dell'emergenza medica avuta nel 2023.

Jamie Foxx ha parlato del periodo trascorso in ospedale nel 2023 durante lo speciale comico intitolato What Had Happened Was, di cui Netflix ha condiviso il trailer.

Nel video, che anticipa qualche dettaglio di quanto verrà proposto dal 10 dicembre in streaming, la star di Hollywood affronta le voci che hanno circondato la sua emergenza medica un anno fa.

Le dichiarazioni di Foxx

Nel trailer Jamie Foxx sostiene infatti che online si fosse sostenuto che fosse 'letteralmente morto' e persino che fosse coinvolta la clonazione. L'attore dichiara poi: "Sono tornato e sono così felice di essere qui".

Ecco le prime sequenze tratte dallo show:

Foxx ha accennato più volte, ma mai senza entrare nei dettagli precisi, a quanto accaduto nel mese di aprile 2023. L'attore è stato ricoverato in ospedale d'urgenza e a lungo la sua situazione è rimasta avvolta dal mistero.

La regia dello speciale è stata curata da Hamish Hamilton, coinvolto anche come produttore esecutivo insieme a Foxx, Marcus King, Datari Turner, James Longman, Raj Kapoor e Katy Mullan.

Il prossimo film della star

Jamie, prossimamente, sarà protagonista anche di Back in Action, una commedia action che segna inoltre il ritorno di Cameron Diaz davanti alla macchina da presa. Il film debutterà il 17 gennaio e le star avranno il ruolo di due ex spie che sono costrette a tornare in azione.

Back in action è stato scritto dal regista Seth Gordon (Come ammazzare il capo... e vivere felici) in collaborazione con Brendan O'Brien (Cattivi vicini), mentre nel team della produzione ci sono Jenno Topping, Peter Chernin e Sharla Sumpter Bridgett (Le Mans '66 - La grande sfida, Il diritto di contare, Luther) per Chernin Entertainment; Beau Bauman (Una spia e mezzo) per Good One Productions; Seth Gordon per Exhibit A. Tra i produttori c'è anche Jamie Foxx.