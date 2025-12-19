Dawson’s Creek, James Van Der Beek chiarisce il motivo del suo aspetto alla reunion: “Non era il cancro"

James Van Der Beek ha rilasciato la sua prima intervista dai tempi della reunion di Dawson's Creek, alla quale non ha potuto partecipare a causa dei suoi problemi di salute. In un'intervista al Today Show, l'attore ha cercato di rassicurare i propri fan.

La star, nel corso dell'intervista effettuata nel suo ranch in Texas, si è soffermato anche sulla reazione dei fan al suo aspetto fisico nel video mostrato durante la reunion del cast della serie andata in scena a Broadway.

James Van Der Beek rassicura i fan

L'intervistatore ha ricordato a James Van Der Beek che molti fan hanno espresso preoccupazione subito dopo la diffusione del video e l'attore ha spiegato: "Avevo perso tantissimo peso a causa del virus intestinale, sì" ha raccontato Van Der Beek "No, non era collegato al cancro. Anche se con il cancro ogni cosa diventa tipo: "Perché non rendere gigantesco anche quel virus intestinale?'".

A James Van Der Beek è stato diagnosticato un cancro al colon retto al terzo stadio nel 2023 e ha annunciato al mondo la diagnosi nel 2024, dopo essersi sottoposto ad un ciclo di cure private e prima che un tabloid stesse per renderla pubblica.

L'impossibilità di partecipare alla reunion di Dawson's Creek

James Van Der Beek ha confessato la tristezza per non essere riuscito a partecipare alla reunion di Dawson's Creek a Broadway ma anche la gioia per la possibilità che la famiglia sia riuscita ad andarci: "Per quanto fossi distrutto all'idea di non poter andare a quella reunion di Dawson's Creek, la mia famiglia è riuscita ad andarci. E io ero collegato su Zoom quella sera e hanno ricevuto una standing ovation solo per essersi seduti" ha raccontato Van Der Beek.

"Tutto quell'amore che altrimenti sarebbe stato rivolto a me, è stato rivolto alla mia famiglia. È stato uno dei momenti più belli che io abbia mai avuto modo di vivere. Sono immensamente grato ai fan per questo".