Dawson’s Creek, James Van Der Beek chiarisce il motivo del suo aspetto alla reunion: “Non era il cancro"

La star della serie teen ha chiarito un particolare della sua salute dopo la preoccupazione dei fan dopo aver visto il video mostrato all'evento.

James Van Der Beek in una scena di una serie tv
NOTIZIA di 19/12/2025

James Van Der Beek ha rilasciato la sua prima intervista dai tempi della reunion di Dawson's Creek, alla quale non ha potuto partecipare a causa dei suoi problemi di salute. In un'intervista al Today Show, l'attore ha cercato di rassicurare i propri fan.

La star, nel corso dell'intervista effettuata nel suo ranch in Texas, si è soffermato anche sulla reazione dei fan al suo aspetto fisico nel video mostrato durante la reunion del cast della serie andata in scena a Broadway.

James Van Der Beek rassicura i fan

L'intervistatore ha ricordato a James Van Der Beek che molti fan hanno espresso preoccupazione subito dopo la diffusione del video e l'attore ha spiegato: "Avevo perso tantissimo peso a causa del virus intestinale, sì" ha raccontato Van Der Beek "No, non era collegato al cancro. Anche se con il cancro ogni cosa diventa tipo: "Perché non rendere gigantesco anche quel virus intestinale?'".

A James Van Der Beek è stato diagnosticato un cancro al colon retto al terzo stadio nel 2023 e ha annunciato al mondo la diagnosi nel 2024, dopo essersi sottoposto ad un ciclo di cure private e prima che un tabloid stesse per renderla pubblica.

L'impossibilità di partecipare alla reunion di Dawson's Creek

James Van Der Beek ha confessato la tristezza per non essere riuscito a partecipare alla reunion di Dawson's Creek a Broadway ma anche la gioia per la possibilità che la famiglia sia riuscita ad andarci: "Per quanto fossi distrutto all'idea di non poter andare a quella reunion di Dawson's Creek, la mia famiglia è riuscita ad andarci. E io ero collegato su Zoom quella sera e hanno ricevuto una standing ovation solo per essersi seduti" ha raccontato Van Der Beek.

"Tutto quell'amore che altrimenti sarebbe stato rivolto a me, è stato rivolto alla mia famiglia. È stato uno dei momenti più belli che io abbia mai avuto modo di vivere. Sono immensamente grato ai fan per questo".