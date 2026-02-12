James Van Der Beek, raccolta GoFundMe per la famiglia: “Soldi prosciugati dalle cure”

Amici e colleghi si stringono attorno alla moglie e ai sei figli dell'attore, che stanno lottando per conservare la loro casa dopo aver speso tutti i risparmi per le cure dell'attore.

All'indomani della morte di James Van Der Beek, morto dopo una lunga battaglia contro il cancro, gli amici della moglie Kimberly hanno lanciato una raccolta GoFundMe per aiutare finanziariamente la numerosa famiglia della star di Dawson's Creek, messa in ginocchio dai costi elevati delle cure contro il cancro.

La raccolta GoFundMe per moglie e figli: cosa sappiamo

"A seguito di questa perdita, Kimberly e i bambini si trovano ad affrontare un futuro incerto. I costi delle cure mediche di James e la lunga lotta contro il cancro hanno _lasciato la famiglia senza fondi"_, si legge nella raccolta fondi.

"Stanno lavorando duramente per * conservare la loro casa** e per garantire che i bambini possano proseguire la loro istruzione e mantenere una certa stabilità durante questo periodo incredibilmente difficile. Il supporto di amici, familiari e della comunità in generale farà un'enorme differenza nel loro percorso futuro".

Il post chiarisce che i fondi raccolti copriranno le spese essenziali, le bollette e sosterranno l'istruzione dei bambini. "Ogni donazione, indipendentemente dall'importo, aiuterà Kimberly e la sua famiglia a trovare speranza e sicurezza mentre ricostruiscono le loro vite. Grazie per aver preso in considerazione una donazione per sostenerli."

Tra i partecipanti alla raccolta, che nel momento in cui scriviamo ha già superato il milione di dollari, spuntano anche nomi celebri come quello di Zoe Saldana, ma già prima della morte di James Van Der Beek, il collega Paul Walter Hauser aveva lanciato una raccolta per pagare le cure contro il cancro della star di Dawson's Creek.

La malattia e gli ultimi anni dell'attore

Mercoledì 11 febbraio, James Van Der Beek è morto a causa di complicazioni dovute a un tumore al colon-retto in stadio 3. La moglie ha annunciato la notizia su Instagram scrivendo:

"Il nostro amato James David Van Der Beek se n'è andato serenamente questa mattina. Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia. C'è molto da condividere riguardo ai suoi desideri, al suo amore per l'umanità e alla sacralità del tempo. Quei giorni arriveranno. Per ora chiediamo un po' di serena privacy mentre piangiamo il nostro amato marito, padre, figlio, fratello e amico."

L'attore aveva rivelato di aver ricevuto la prima diagnosi nell'agosto 2023 e di averlo rivelato in esclusiva a PEOPLE nel novembre 2024.

"Ho un cancro al colon-retto", rivelò all'epoca. "Ho affrontato questa diagnosi in privato e ho preso provvedimenti per risolverla, con il supporto della mia incredibile famiglia. C'è motivo di essere ottimista e mi sento bene", ha aggiunto.

James Van Der Beek parla della sua carriera al Megacon Genova

Un anno fa l'attore, già visibilmente provato dalla malattia, ha partecipato al Megacon Genova, in Italia, dove è stato protagonista di un emozionante incontro coi fan a cui abbiamo assistito per parlare della sua esperienza in Dawson's Creek.

La famiglia di James Van Der Beek

James Van Der Beek ha avuto sei figli con la moglie Kimberly Brook: le figlie Olivia, 15 anni, Annabel, 12 anni, Emilia, 9 anni e mezzo, e Gwendolyn, 7 anni, e i figli Joshua, 13 anni, e Jeremiah, 4 anni. La coppia si è sposata il 1 agosto 2010 a Tel Aviv con una cerimonia strettamente privata. In precedenza, Van Der Beek era stato sposato con 2003 al 2009 con l'attrice Heather McComb. Van Der Beek e Kimberly hanno condiviso pubblicamente le gioie di una famiglia numerosa e i dolori per i cinque aborti subiti dalla donna.

Dawson's Creek: il cast celebra la fine delle riprese nel maggio 2003 a Wilmington, North Carolina

Van Der Beek aveva definito la vita con sei figli un'esperienza "che ti riporta coi piedi per terra" durante un'intervista con PEOPLE nel maggio 2023. "Quando pensi di aver capito tutto, ti ritrovi di fronte a un ostacolo insormontabile", aveva detto. "E si tratta di regolare le nostre emozioni quando le cose si fanno frenetiche e ne consegue il caos, il che a volte è inevitabile. Ma la gioia più grande nel guardare i miei figli è vedere come interagiscono tra di loro. Si prendono cura l'uno dell'altro. A volte intervengono spontaneamente per risolvere i problemi. E nel momento in cui li vedo prendersi cura del loro fratellino, mi dico, 'Oh cavolo, per qualsiasi cosa abbia fatto di sbagliato, sto facendo la cosa giusta'".