James Van Der Beek: un nuovo video rassicura i fan sulla sua salute

L'attore, per annunciare una nuova raccolta fondi, ha condiviso un breve filmato sui social in cui appare sorridente e rilassato.

James Van Der Beek ha condiviso un nuovo video per sostenere una campagna benefica di raccolta fondi per ottenere un aiuto economico nella sua lotta contro il cancro e aiutare chi si trova nella sua stessa situazione.

La star di Dawson's Creek ha infatti messo in vendita le repliche della maglia indossata sul campo da football dal suo personaggio in Varsity Blues.

Il video di Van Der Beek

L'attore, nel suo post Instagram, ha dichiarato che, avendo ricevuto molte richieste da parte dei fan, ha messo di nuovo in vendita la replica della maglia della divisa indossata sul set di Varsity Blues. James Van Der Beek ha sottolineato che è la sua preferita spiegando che forse la ama così tanto grazie ai tanti momenti trascorsi sul campo da football per girare le scene del film.

La star del piccolo schermo ha poi ricordato: "L'anno scorso, quando ho messo in vendita la maglia 'Blues', sono rimasto travolto dall'amore e dal sostegno ricevuti da tutti voi. Ha significato più di quanto possa mai esprimere. Spero apprezzerete questa quanto l'originale. Per me, ogni maglia che firmo è un momento magico, come un cerchio che si chiude".

James ha messo in vendita le maglie, nella versione autografata al prezzo di 80 dollari e in quella normale a 40 dollari, per raccogliere fondi necessari a pagare le cure contro il cancro e sostenere altre famiglie che stanno affrontando gli stessi problemi.

Alcune settimane fa l'amato interprete di Dawson aveva inoltre annunciato di aver messo all'asta alcuni oggetti di scena e memorabilia legati ai progetti interpretati nella sua carriera.

La lotta di Van Der Beek

James non ha condiviso aggiornamenti riguardanti la sua salute, anche se nel filmato appare più in forma rispetto alle recenti immagini che erano trapelate online. I fan, a settembre, speravano di poterlo applaudire in occasione della reunion a cui hanno partecipato Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson, Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monroe e Busy Philipps. Van Der Beek ha tuttavia dovuto cancellare la sua partecipazione all'ultimo minuto ed è stato sostituito sul palco da Lin-Manuel Miranda, il creatore di Hamilton, che ha quindi interpretato il ruolo di Dawson durante la lettura dello script del pilot.

James ha comunque voluto inviare un video messaggio ai fan presenti che aveva preoccupato i suoi tanti fan, mentre le sue figlie hanno intonato la siglia della serie insieme al pubblico.