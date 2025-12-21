James Ransone, star di The Wire, è morto a soli 46 anni

L'attore, che aveva recitato anche nei film di It, sembra si sia tolto la vita nella giornata di venerdì 19 dicembre 2026.

James Ransone, attore conosciuto per il suo ruolo di Ziggy Sobotka nella serie The Wire, è morto all'età di 46 anni.

Secondo quanto riportato dal medico legale di Los Angeles, l'artista è morto venerdì 19 dicembre 2026 e sembra si sia tolto la vita.

La causa della morte dell'attore

James Ransone è stato ritrovato senza vita nella sua casa dagli agenti della polizia di Los Angeles.

Sul referto del medico legale è stato svelato che si è suicidato impiccandosi nella rimessa della sua abitazione.

L'attore era sposato con Jamie McPhee e la coppia aveva due figli. La moglie, sui social media, ha lanciato una raccolta fondi a favore dell'organizzazione National Alliance on Mental Illness in onore del marito.

IT: Chapter 2, James Ransone in una scena del film

La carriera di Ransone

Il personaggio di Ziggy era apparso in 12 puntate dello show The Wire e veniva mostrato mentre subiva varie ingiustizie fino al momento in cui perdeva il controllo e compiva un omicidio in preda alla rabbia. Provando orrore per le proprie azioni l'uomo attendeva la polizia e confessava. Nel season finale della seconda stagione veniva mostrato per l'ultima volta dopo la sua condanna all'ergastolo.

Dopo aver ottenuto la popolarità internazionale con la parte di Ziggy nel 2003, l'attore aveva avuto il ruolo di Josh Ray Persone nella miniserie General Killer.

Nella sua carriera c'è stato poi spazio per vari progetti horror come It: Capitolo 2, Sinister, Sinister 2, Black Phone e il recente Black Phone 2 (di cui potete leggere la nostra recensione).

Nella sua filmografia ci sono inoltre titoli molto apprezzati come Inside Man diretto da Spike Lee, Starlet del regista Sean Baker, Broken City di Allen Hughes, Empire State del regista Dito Montiel, Oldboy di Spike Lee, e show televisivi tra cui CSI: Scena del crimine, Law & Order - I due volti della giustizia, Hawaii Five-O, Jericho, Bosch e The First.