James Ransone, il ricordo della moglie Jamie McPhee: "Grazie per i regali più belli della mia vita"

Jamie McPhee, moglie dell'attore James Ransone, star della serie cult The Wire e IT: Capitolo 2, ha diffuso un commosso messaggio tributo per il marito scomparso, probabilmente suicida, nella giornata di venerdì.

McPhee, che ha avuto due figli con l'attore, ha condiviso un'immagine che la ritrae accanto al marito e ha dedicato un toccante pensiero a pochi giorni di distanza dalla morte dell'attore, conosciuto sia al cinema che in tv.

Il ricordo della moglie di James Ransone

"Ti ho detto che ti ho amato mille volte prima e so che ti amerò ancora" ha scritto McPhee "Mi dicevi che dovevo essere più come te e che tu dovevi essere più come me, ed era così vero. Grazie per avermi dato i regali più grandi: te, Jack e Violet. Saremo per sempre".

James Ransone in una scena di Captive State

Camille Garmendia, organizzatrice della raccolta fondi in onore di Ransone, ha scritto: "James, che i suoi amici chiamavano PJ, era divertente, magnetico, brillante e incredibilmente pieno di vita. Soprattutto, era un padre straordinario" ha scritto Garmendia "Sua moglie, Jamie, conosciuta dagli amici come Skipper, e i loro figli, Jack e Violet, erano il centro del suo mondo. Lo amavano infinitamente e lui li amava con la stessa intensità. Il loro legame era profondo, gioioso e inconfondibile per chiunque lo avesse visto".

La raccolta fondi dopo la morte di James Ransone

Nei giorni scorsi è stata avviata una raccolta fondi per aiutare la vedova di Ransone e i loro due figli: con un obiettivo di 120.000 dollari, al momento è stata raggiunta la cifra di 44.418 dollari. Diverse le donazioni da 1.000 dollari da parte delle oltre duecento persone che hanno aderito alla raccolta.

Nel frattempo, è stata avviata un'indagine dopo che la polizia è sopraggiunta all'abitazione di Ransone venerdì ma non si sospetta alcu atto criminale e la morte è stata catalogata al momento come apparente suicidio. James Ransone è noto per il ruolo di Ziggy nella serie The Wire e per aver interpretato Eddie Kaspbrak in IT: Capitolo 2.