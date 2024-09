James McAvoy e l'incontro imbarazzante con la sua cotta Jennifer Aniston "Mortificante"

L'attore, nelle sale con Speak No Evil, ha recentemente raccontato il suo incontro con la star di Friends per cui aveva una cotta

Nella puntata di mercoledì di Watch What Happens Live, James McAvoy, impegnato nella promozione di Speak No Evil, ha ammesso di essersi preso una cotta per l'attrice di Friends Jennifer Aniston da ragazzino. A sua insaputa, un giorno i due si sarebbero incrociati a una festa di Hollywood... ma l'interazione sarebbe stata tutt'altro che perfetta.

"L'ho incontrata e non è stato un granché", ha ricordato McAvoy al conduttore Andy Cohen, precisando subito: "Non perché non sia fantastica". L'attore ha spiegato: "Ero a una festa quando ero molto giovane, avevo tipo 22 anni, a Los Angeles, e ho incontrato Lucy Liu. Lucy Liu è stata molto, molto gentile con me e mi ha detto: 'Vieni a conoscere i miei amici'".

La star di Charlie's Angels ha poi condotto McAvoy verso una cerchia di amici che, guarda caso, includeva una certa icona della televisione.

"Ero proprio accanto a Jennifer Aniston", ha continuato McAvoy. "E proprio mentre [Liu] diceva: 'Ehi, ragazzi, vi presento il mio nuovo amico James', invece di dirlo è stata tirata da parte da un ragazzo con cui andava al liceo. Lei se n'è andata e io sono rimasto in piedi con tutte queste persone dicendo: 'Ehi, come va, sono nuovo in città'".

Sfortunatamente, McAvoy ha reso le cose ancora più imbarazzanti rivolgendosi alla sua cotta e sbottando: "Quindi tu sei Jennifer Aniston e sei in Friends". Inutile dire che l'osservazione non è stata particolarmente apprezzata. "È stata dura", ha ammesso McAvoy. "Ma lei era adorabile".

McAvoy è nelle sale con Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti, di cui potete leggere la nostra recensione. L'attore ha recentemente dichiarato di aver guardato l'originale danese del 2022 solo dopo aver finito le riprese del remake.