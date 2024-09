Speak No Evil, James McAvoy: "Se avessi visto l'originale danese non avrei accettato il ruolo"

James McAvoy non aveva visto l'originale Speak No Evil prima di essere scritturato per il remake di James Watkins ed è felice di non averlo fatto, altrimenti non avrebbe accettato di partecipare al film horror.

"Avevo sentito parlare dell'originale, ma non avevo visto il trailer e certamente non avevo visto il film", ha rivelato l'attore in una recente intervista concessa a Total Film. "E ne sono felice, perché non so se avrei accettato il ruolo se l'avessi visto: non voglio paragonarmi a quello che hanno fatto gli altri. Quindi l'ho guardato il giorno dopo aver finito le riprese".

Originariamente previsto per un'uscita nelle sale ad agosto, il film è stato posticipato al 13 settembre prossimo. Su queste pagine trovate la nostra recensione dell'originale.

Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti, un'inquietante immagine di James McAvoy

Basato sull'omonimo film danese di Christian Tafdrup, uscito nel 2022, Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti è incentrato su Ben (Scoot McNairy) e Louise (Mackenzie Davis), una coppia americana che decide di prendersi una pausa dalla caotica vita a Londra. Durante una vacanza in Italia, la coppia e la figlia Agnes (Alix West Lefler) stringono una rapida amicizia con un gregario inglese di nome Patrick (McAvoy), sua moglie Ciara (Aisling Franciosi) e il figlio muto Ant (Dan Gough).

Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti, una clip esclusiva del film horror prodotto da Blumhouse

Tornati in città, ricevono l'invito di Paddy e della sua famiglia a visitare la loro fattoria sperduta nel West Country per un fine settimana. Poco dopo il loro arrivo, però, si rendono conto che i loro nuovi padroni di casa non sono così amichevoli come sembravano all'inizio...

"Mi piaceva molto il fatto che ci fosse questa coppia buona, con un tipo di relazione e di amore così grigio e deprimente, e non qualcosa che augureresti al tuo peggior nemico", ha poi aggiunto McAvoy, quando gli è stato chiesto cosa lo avesse attirato della sceneggiatura. "Poi c'è questa brutta coppia, che ha il tipo di amore che puoi solo sognare e che vorresti disperatamente avere, che sembra così capace di generare felicità e gioia nelle loro vite. Metterli a tavola e fare una chiacchierata di coppia è stato un modo brillante per creare tensione. Questo è stato ciò che mi ha fatto pensare: 'Potrebbe essere davvero divertente'".