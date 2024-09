Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti, una clip esclusiva del film horror prodotto da Blumhouse

L'11 settembre arriverà nei cinema italiani Speak No Evil - Non Parlare Con Gli Sconosciuti e potete vedere una scena in anteprima grazie a una clip esclusiva.

Il progetto è prodotto dalla Blumhouse, che ha già portato al successo titoli cult del genere come Black Phone, Scappa - Get Out e il recente L'uomo invisibile.

Cosa racconterà Speak No Evil

Nel video si mostrano i personaggi principali e si assiste a una breve interazione che suggerisce la presenza di una certa tensione.

Al centro della trama c'è una famiglia americana che, dopo aver stretto amicizia con una famiglia inglese durante un viaggio, viene invitata a passare un weekend nella loro tenuta di campagna. Quella che all'inizio sembra una vacanza da sogno, però, si trasforma presto in un incubo.

I protagonisti di Speak No Evil sono il vincitore del premio BAFTA James McAvoy (Split, Glass) nei panni del carismatico proprietario della tenuta, la cui ospitalità nasconde un'indicibile oscurità.

Tra gli interpreti anche Mackenzie Davis (Terminator: Destino Oscuro, Halt and Catch Fire) e dal vincitore del premio SAG Scoot McNairy (Argo, A Quiet Place II) nei panni della coppia americana Louise e Ben Dalton che, insieme alla figlia undicenne Agnes (Alix West Lefler; The Good Nurse, Riverdale), accetta l'invito per il weekend di Paddy (McAvoy), di sua moglie Ciara (Aisling Franciosi; Il Trono di Spade, The Fall - Caccia al Serial Killer) e del loro misterioso e muto figlio Ant (l'emergente Dan Hough).

Il team che ha realizzato il film

Scritto e diretto da James Watkins, lo sceneggiatore e regista di Eden Lake e della pluripremiata storia di fantasmi gotici The Woman in Black, Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti è basato sulla sceneggiatura del film horror danese del 2022 Gæsterne, scritto da Christian Tafdrup e Mads Tafdrup. Il film ha ottenuto 11 nomination ai Danish Film Awards, l'equivalente danese degli Oscar.

Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti è prodotto da Jason Blum (Five Nights at Freddy's, M3GAN) per Blumhouse e da Paul Ritchie (McMafia, Harry Palmer - Il caso Ipcress) ed ha come produttore esecutivo Beatriz Sequeira per Blumhouse, Jacob Jarek e Christian Tafdrup.