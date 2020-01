James Marsden sarebbe disposto a tornare nel mondo Marvel dopo i film degli X-Men

James Marsden ha rivelato che sarebbe felice di ritornare nel mondo Marvel, dopo aver recitato nei film dedicati agli X-Men nel ruolo di Scott Summers.

L'attore è stato Ciclope a partire dal 2000 con il film X-Men fino al 2006 quando il personaggio è stato ucciso da Jean Grey in X-Men: Conflitto Finale. James Marsden aveva infatti scelto di apparire in Superman Returns nella parte di Richard White, non avendo così molto tempo da dedicare al mondo dei mutanti in occasione dei lungometraggi diretti da Bryan Singer.

La star ha dichiarato a ComicBook.com rispondendo a una domanda riguardante a un possibile ritorno nei cinecomic dei Marvel Studios: "Certo che sarei disposto. Sarebbe strano in un certo senso ritornare nel mondo della Marvel o della DC o qualcosa di simile, ma ritornare nell'universo degli X-Men come un personaggio diverso potrebbe essere un po' strano. Ma sarei aperto alla possibilità".

Marsden ha aggiunto: "Era un mondo per cui ho un rispetto enorme e sono grato di essere stato una parte di quella famiglia per un lungo periodo. Si tratta di uno di quei momenti speciali della mia carriera e sarei totalmente disponibile".

James era già apparso brevemente nel mondo dei mutanti con un breve cameo in X-Men: Giorni di un futuro passato.