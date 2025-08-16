James Gunn vuole che Idris Elba torni a sparare nel DCU: "Sto pensando spesso dove piazzare Bloodsport"

Quando un personaggio riesce a lasciare il segno in un universo narrativo affollato come quello dei cinecomic, diventa naturale chiedersi quando lo rivedremo: è il caso di Bloodsport, interpretato da Idris Elba, che grazie a James Gunn potrebbe presto tornare a impugnare le armi.

James Gunn e l'idea di riportare Bloodsport in scena

Al centro di un'intervista rilasciata a Entertainment Weekly, James Gunn, co-presidente del DCU e regista di The Suicide Squad, ha espresso chiaramente la sua intenzione di non abbandonare il personaggio di Robert DuBois. "Sto sicuramente cercando sempre un posto per inserire Bloodsport e capire come farlo. Quindi vedremo cosa succederà", ha dichiarato il filmmaker.

Idris Elba sul set di Suicide Squad

Un'affermazione che ha acceso l'entusiasmo dei fan, desiderosi di rivedere sullo schermo quella figura ruvida e tormentata che, nonostante il debutto in un film dal box office deludente, ha saputo conquistare la critica e una parte consistente del pubblico.

La pellicola del 2021 segnò la prima e unica apparizione di Idris Elba nel ruolo di Bloodsport, personaggio entrato in scena quasi come sostituto: fu infatti chiamato a coprire il vuoto lasciato da Will Smith, che aveva interpretato Deadshot nella versione del 2016 firmata da David Ayer.

Ma Elba non si limitò a riempire uno spazio: con la sua intensità trasformò DuBois in una presenza in grado di oscurare lo scetticismo che gravava sul progetto. Da allora, l'ipotesi di riportarlo in azione è diventata un pensiero ricorrente tanto per Gunn quanto per l'attore stesso.

Il sogno di Elba: uno scontro con Superman

Non sorprende che Elba abbia più volte espresso la volontà di tornare a vestire i panni del suo antieroe. In una conversazione con Variety nel 2022, l'attore dichiarò: "Vorrei sicuramente raccontare la storia di Superman. Non c'è dubbio. Bloodsport contro Superman. Deve accadere".

Una scena con Idris Elba

Un desiderio che affonda le radici direttamente nella mitologia del personaggio: nel film di Gunn, infatti, viene rivelato che DuBois era finito in prigione dopo aver sparato a Superman con un proiettile di Kryptonite, un dettaglio che lega in modo indissolubile le sue vicende a quelle dell'Uomo d'Acciaio.

Dal punto di vista fumettistico, Robert DuBois comparve per la prima volta nel 1987, sulle pagine di Superman (vol. 2, n. 4), creato dalla penna e dal tratto di John Byrne. Prima di Elba, una versione del personaggio era apparsa nella serie Supergirl, interpretata da David St. Louis, ma è stato proprio l'attore britannico a restituirgli carisma e tridimensionalità.

L'inclusione di Bloodsport nel DCU non appare quindi un azzardo, anche perché serie come Peacemaker hanno già dimostrato come vecchio e nuovo universo possano intrecciarsi. Adesso resta solo da capire quando e come James Gunn deciderà di riaprire quella ferita nel cielo di Metropolis, trasformandola in un duello che i fan attendono con trepidazione.