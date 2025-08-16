James Gunn vuole che Idris Elba torni a sparare nel DCU: "Sto pensando spesso dove piazzare Bloodsport"

Quando un personaggio riesce a lasciare il segno in un universo narrativo affollato come quello dei cinecomic, diventa naturale chiedersi quando lo rivedremo: è il caso di Bloodsport, interpretato da Idris Elba, che grazie a James Gunn potrebbe presto tornare a impugnare le armi.
James Gunn e l'idea di riportare Bloodsport in scena
Al centro di un'intervista rilasciata a Entertainment Weekly, James Gunn, co-presidente del DCU e regista di The Suicide Squad, ha espresso chiaramente la sua intenzione di non abbandonare il personaggio di Robert DuBois. "Sto sicuramente cercando sempre un posto per inserire Bloodsport e capire come farlo. Quindi vedremo cosa succederà", ha dichiarato il filmmaker.
Un'affermazione che ha acceso l'entusiasmo dei fan, desiderosi di rivedere sullo schermo quella figura ruvida e tormentata che, nonostante il debutto in un film dal box office deludente, ha saputo conquistare la critica e una parte consistente del pubblico.
La pellicola del 2021 segnò la prima e unica apparizione di Idris Elba nel ruolo di Bloodsport, personaggio entrato in scena quasi come sostituto: fu infatti chiamato a coprire il vuoto lasciato da Will Smith, che aveva interpretato Deadshot nella versione del 2016 firmata da David Ayer.
Ma Elba non si limitò a riempire uno spazio: con la sua intensità trasformò DuBois in una presenza in grado di oscurare lo scetticismo che gravava sul progetto. Da allora, l'ipotesi di riportarlo in azione è diventata un pensiero ricorrente tanto per Gunn quanto per l'attore stesso.
Il sogno di Elba: uno scontro con Superman
Non sorprende che Elba abbia più volte espresso la volontà di tornare a vestire i panni del suo antieroe. In una conversazione con Variety nel 2022, l'attore dichiarò: "Vorrei sicuramente raccontare la storia di Superman. Non c'è dubbio. Bloodsport contro Superman. Deve accadere".
Un desiderio che affonda le radici direttamente nella mitologia del personaggio: nel film di Gunn, infatti, viene rivelato che DuBois era finito in prigione dopo aver sparato a Superman con un proiettile di Kryptonite, un dettaglio che lega in modo indissolubile le sue vicende a quelle dell'Uomo d'Acciaio.
Dal punto di vista fumettistico, Robert DuBois comparve per la prima volta nel 1987, sulle pagine di Superman (vol. 2, n. 4), creato dalla penna e dal tratto di John Byrne. Prima di Elba, una versione del personaggio era apparsa nella serie Supergirl, interpretata da David St. Louis, ma è stato proprio l'attore britannico a restituirgli carisma e tridimensionalità.
L'inclusione di Bloodsport nel DCU non appare quindi un azzardo, anche perché serie come Peacemaker hanno già dimostrato come vecchio e nuovo universo possano intrecciarsi. Adesso resta solo da capire quando e come James Gunn deciderà di riaprire quella ferita nel cielo di Metropolis, trasformandola in un duello che i fan attendono con trepidazione.