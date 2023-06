James Gunn: 'Sono stanco dei film sui supereroi pigri e privi di motivazioni per ciò che accade'

Tutti gli occhi dei fan della DC, e non solo, sono puntati su Superman: Legacy e sull'inizio del nuovo DC Universe sul grande schermo. A supervisionare il tutto ci penserà James Gunn che ha detto addio alla Marvel con Guardiani della Galassia Vol. 3. Intervistato ai microfoni del podcast Inside of You, il regista ha voluto commentare lo stato attuale dei film sui supereroi e come, a suo modo di vedere, siano diventati del tutto pigri.

"Faremo molta attenzione a ciò che andremo a realizzare. Ultimamente la gente si è impigrita con le storie sui supereroi, sono diventate molto generiche. E spesso si realizzano dei sequel soltanto perchè il primo film è andato bene, trascurando l'importanza della storia e dei personaggi. Perchè la gente dovrebbe andare a vedere questo film, cosa lo rende così speciale? Dovremmo farci più spesso questa domanda".

Gunn ha poi aggiunto che il suo obiettivo è quello dare una ventata d'aria fresca al genere supereroistico, combinando diversi stili. Oltre ai film su Superman e Batman sono infatti già stati annunciati uno su Swamp Thing, descritto come un horror gotico, e una serie su Green Lantern, ispirata a True Detective.

DC Universe, il nuovo Superman e The Batman 2 tra i progetti annunciati da James Gunn

"Mi piacciano i film molto seriosi sui supereroi, ma anche quelli comici. Vorrei vedere questo mix di generi e non sempre la stessa storia ripetuta allo sfinimento".

DC Universe, spazio anche agli Elseworlds

In passato Gunn ha confermato che nel nuovo DC Universe ci sarà spazio anche per gli Elseworlds, progetti non in continuity e ambientati in universi differenti. Stiamo parlando di The Batman, del sequel di Joker e del film su Black Superman ancora in lavorazione.

Per chi non lo sapesse, Elseworlds era un'impronta editoriale della DC Comics incentrata su storie al di fuori della continuity principale dei fumetti. Questo marchio ha dato vita ad archi di fumetti iconici, tra cui Kingdom Come, Gotham By Gaslight e molti altri nel corso dei decenni.