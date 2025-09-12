James Gunn rivela: "Lanterna Verde ha il potenziale per sconfiggere Superman"

Il regista del DCU ha discusso un ipotetico scontro tra Superman e Guy Gardner, spiegando perché il potente Lanterna Verde potrebbe battere l'Uomo d'Acciaio in una vera lotta.

In un'intervista recente, James Gunn ha alimentato il dibattito dei fan del DCU dichiarando che, in un ipotetico scontro, Lanterna Verde potrebbe avere la meglio su Superman. Il regista ha discusso la questione durante il podcast ufficiale di Peacemaker, spiegando come la forza e le abilità di Guy Gardner lo rendano un avversario formidabile, anche per l'Uomo d'Acciaio. Questa dichiarazione ha subito acceso la curiosità dei fan, desiderosi di confrontare due dei supereroi più potenti del nuovo universo cinematografico DC.

James Gunn spiega perché Lanterna Verde potrebbe vincere

Gunn ha dichiarato che Lanterna Verde possiede un potenziale che potrebbe superare persino Superman. L'occasione è nata durante una conversazione sul personaggio di Langston Fleury, interpretato da Tim Meadows nella seconda stagione di Peacemaker, che sarebbe stato ipoteticamente sfidato da Guy Gardner. "Non sono sicuro che Superman batterebbe Lanterna Verde. Non credo proprio che Langston Fleury vincerebbe", ha spiegato il regista, sottolineando quanto la potenza di Gardner sia sottovalutata dai fan.

Superman: David Corenswet in una foto del film

Durante lo stesso podcast, Jennifer Holland, interprete di Emilia Harcourt, ha espresso la convinzione che Superman sarebbe comunque il vincitore. Gunn ha risposto con cautela: "È Superman, ma è pur sempre una lotta. È una vera lotta". Questa riflessione mette in luce come, anche tra supereroi iconici, il risultato di un confronto non sia mai scontato e dipenda dalle circostanze e dalle strategie dei personaggi.

L'incontro tra Superman e Guy Gardner nel film

Sebbene uno scontro diretto tra i due non sia previsto nel DCU, i fan hanno potuto osservare un momento di tensione tra i personaggi nel film uscito a luglio 2025. Durante la scena, Superman, interpretato da David Corenswet, viene affrontato da Guy Gardner di Nathan Fillion riguardo al messaggio dei genitori dell'Uomo d'Acciaio. Gardner suggerisce di attaccarlo, insinuando che potrebbe avere la meglio. Questa breve interazione ha scatenato discussioni online sul possibile vincitore, mostrando quanto i fan siano appassionati delle dinamiche tra supereroi del DCU.

Superman: Legacy, una foto del cast

Nei fumetti, Guy Gardner non è mai riuscito a battere ufficialmente Superman, ma le capacità dei Lanterna Verde sono spesso presentate come estremamente versatili e potenti, soprattutto grazie all'anello del potere. Gunn ha voluto sottolineare proprio questa dimensione, evidenziando come un Lanterna Verde strategico e determinato possa rappresentare una seria minaccia anche per l'Uomo d'Acciaio. La dichiarazione del regista apre così un interessante dibattito tra i fan e lascia spazio a future esplorazioni narrative nel DCU.

Al momento non ci sono piani ufficiali per uno scontro diretto tra Gardner e Superman nei film futuri, ma la possibilità rimane aperta, almeno a livello teorico. Le dichiarazioni di James Gunn alimentano l'attesa e la curiosità dei fan, creando un terreno fertile per speculazioni, crossover o apparizioni future che potrebbero finalmente mettere faccia a faccia due dei supereroi più iconici del nuovo DCU.