James Gunn presenta il nuovo DC Universe: ecco a che ora di oggi arriverà l'annuncio

Oggi è il gran giorno dell'annuncio ufficiale dei piani per il nuovo DC Universe che verrà effettuato da James Gunn e dal co-CEO Peter Safran. dopo l'evento stampa privato che si è tenuto ieri, oggi si terrà una conferenza stampa pubblica in cui verranno annunciati almeno una parte dei piani futuri dei DC Studios.

Secondo l'insider Grace Randolph, i progetti della nuova lista di film DC di James Gunn e Peter Safran saranno svelati martedì 31 gennaio a mezzogiorno (le 18 ora italiana). Il numero e il tipo di progetti che dovrebbero essere annunciati sono ancora sconosciuti ai più, ma tra poche ore il mondo dovrebbe sapere.

DC Universe: James Gunn pronto all'annuncio. Ecco cosa dobbiamo aspettarci

Quali progetti DC verranno annunciati?

James Gunn ha espresso interesse per i fumetti di Tom King e Grant Morrison, fan di Batman e Superman in particolare. Tuttavia, le loro storie non sono necessariamente ciò che arriverà nella lista degli annunci.

I fan sanno che Gunn ha in programma di adattare le storie di un Superman più giovane, forse nello stile di Superman Smashes the Klan o Superman for All Seasons.

I personaggi vicini a Superman sono di gran moda ultimamente nel mondo dei fumetti, con il recente Action Comics #1051. Personaggi come Superboy (sia Kon Kent e Jon Kent), Supergirl, Power Girl o persino Lois Lane potrebbero sempre apparire negli annunci di nuovi progetti.

Dave Bautista svela perché non sarà Bane: James Gunn "ha bisogno di attori più giovani"

Mentre Dick Grayson, Barbara Gordon, Jason Todd, Cassandra Cain, Tim Drake, Stephanie Brown e Damian Wayne sono stati tutti adattati almeno in media animati, le apparizioni live-action della Bat-Family estesa finora sono state scarse o inesistenti. Inoltre, Duke Thomas deve ancora essere incluso nelle serie animate.

Personaggi come Booster Gold sono ricchi di potenziale e non essendo stati adattati in nessuna forma degna di nota al di fuori dei fumetti, sarebbero una buona aggiunta al repertorio di personaggi DC di cui finora solo i lettori di fumetti più accaniti avevano sentito parlare e ora sono i preferiti dai fan (come mostrano gli esempi dei Guardiani del Galaxy e Peacemaker).