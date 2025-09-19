James Gunn sarà ospite speciale al Grande fratello: "uno dei miei programmi preferiti"

Il regista e sceneggiatore James Gunn sarà ospite d'eccezione a Big Brother: Unlocked, lo spin-off del celebre reality, per commentare la doppia eliminazione e condividere pronostici sulla stagione 27.

Dopo un'estate segnata dal clamore di Superman, James Gunn non ha smesso di sorprendere: ora, invece di cinecomics, porta la sua passione davanti alle telecamere di Big Brother, alias Il Grande Fratello americano. Un passo che racconta la sua doppia anima: quella di visionario del cinema e quella di spettatore appassionato, quasi compulsivo, di reality show.

Un superfan dentro la casa più spiata d'America

Giovedì sera, durante l'episodio con doppia eliminazione, è arrivato l'annuncio ufficiale: James Gunn sarà ospite del talk del Grande Fratello americano, Big Brother: Unlocked, in onda su CBS e Paramount+, nella puntata di venerdì sera.

James Gunn sul set

La sua presenza non sarà un semplice cameo, ma un vero e proprio tuffo in un universo televisivo che lui stesso ha dichiarato di seguire con dedizione. Gunn commenterà non solo gli eventi più recenti, ma anche le dinamiche tra i concorrenti e le possibili strategie finali, visto che la stagione 27 terminerà il 28 settembre.

Il cineasta, d'altronde, non ha mai nascosto la propria passione. In un'intervista rilasciata al podcast The Viall Files ha descritto così la sua routine serale con la moglie, l'attrice Jennifer Holland: "Quello che facciamo è: lavoro tutto il giorno, poi Jen e io ceniamo, poi scendiamo e guardiamo uno o due programmi televisivi. Poi lei va a dormire. E allora io fumo un sigaro e continuo a guardare reality. Quindi seguo un sacco di show che lei non guarda, come Love Island". Un rituale domestico che rivela il lato intimo e quotidiano di un uomo abituato a orchestrare universi narrativi colossali.

Tra critiche, amicizie online e previsioni da fan

La sua passione per Big Brother non si limita al consumo passivo. Gunn ha ammesso: "Insieme però guardiamo Big Brother. Quindi lo stiamo seguendo adesso. Siamo frustrati con Rachel [Reilly]. Sono diventato amico online di Taylor [Hale], che ha vinto un paio di stagioni fa... perché vuole che io vada a Big Brother". Dichiarazioni che mostrano come il regista non viva la visione come semplice passatempo, ma come occasione per instaurare legami con i protagonisti del reality.

James Gunn a lavoro

La scelta di invitarlo come panelist a Unlocked non è quindi casuale: Gunn rappresenta il fan ideale che diventa voce autorevole, capace di offrire un punto di vista inedito e personale. Se in sala di montaggio il regista analizza sequenze, qui scruta le strategie dei concorrenti con lo stesso occhio critico e meticoloso.

Ed è proprio questa commistione di ruoli a rendere l'evento curioso: il creatore dell'universo DC che, anziché discutere di supereroi o di prossime uscite cinematografiche, si ritrova a commentare alleanze segrete e nomination. Un crossover che, per molti spettatori, potrebbe rivelarsi più sorprendente di qualsiasi colpo di scena scritto per il grande schermo.