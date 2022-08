James Gunn rivela la lista degli attori con cui non lavorerà mai

James Gunn è diventato uno dei pesci grossi di Hollywood, grazie soprattutto al suo lavoro nella Marvel con la trilogia dei Guardiani della Galassia. Recentemente ha anche collaborato nell'universo DC con The Suicide Squad e Pacemaker, arrivando così ad avere a che fare con alcuni dei migliori nomi del settore. Il regista, che non si tira mai indietro dall'esprimere le proprie opinioni personali, ha condiviso su Twitter tre ragioni per le quali non lavorerà mai con certi attori.

The Suicide Squad: Missione Suicida, Idris Elba e James Gunn in una foto dal set

Il regista ha spiegato che controlla con la dovuta diligenza attori e produttori insieme ai collaboratori di cui si fida. Se il controllo dimostra che sono degli idioti o irresponsabili allora non li assumerà. James Gunn ha poi rivelato di avere una lista di star che sa di non considerare mai a prescindere.

Gunn ha poi aggiunto che "rimpiazzerà immediatamente" un attore se si accorge di uno dei tre aspetti seguenti: cattivo temperamento, ritardi continui sul lavoro, o impreparazione. Se invece il problema ha a che fare con la performance, ma la persona ci sta mettendo tutto il suo impegno, allora il regista farà di tutto affinché la collaborazione possa funzionare, e fino al punto in cui la qualità del progetto non verrà compromessa lui si impegnerà per non sostituirla.

James Gunn, il regista di The Suicide Squad sui più recenti film di supereroi: "Sono un po' noiosi"

Fortunatamente, sia in Guardiani della Galassia che nei suoi progetti DC Gunn ha lavorato con alcuni dei migliori attori del settore, che hanno poi instaurato una grande amicizia con lui. Il fatto che il regista non abbia fatto nomi precisi non è una sorpresa, e la sua "lista nera" probabilmente rimarrà segreta per sempre.