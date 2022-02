James Gunn annuncia il suo fidanzamento con Jennifer Holland

Il regista di The Suicide Squad, James Gunn, ha annunciato con una foto il suo fidanzamento ufficiale con Jennifer Holland, attrice con la quale ha una relazione dal 2015.

I suoi fan sanno bene che James Gunn condivide spesso news e storie sui social, dove gli piace comunicare con i suoi follower. Anche stavolta ha annunciato questa importante notizia, ma non in modo plateale: il regista ha infatti condiviso una foto della sua fidanzata Jennifer Holland mentre beve un cappuccino o un tè, mostrando molto chiaramente un bell'anello con un diamante abbastanza appariscente.

La coppia sta insieme dal 2015, quando vennero presentati dal grande amico di James Gunn, l'attore Michael Rosenbaum, noto per il ruolo di Lex Luthor nella serie TV Smallville, che all'epoca usciva con un'amica di Jennifer Holland.

James Gunn e la sua compagna non condividono solo una bellissima storia d'amore ma anche la vita professionale: Jennifer Holland, infatti, ha interpretato Emilia Harcourt inThe Suicide Squad - Missione Suicida e ha ripreso quel ruolo in Peacemaker, al fianco di John Cena.