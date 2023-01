James Gunn: la Fase 1 del DC Universe anticipata da un fan in una infografica

La creatività dei fan non conosce confini. Una dettagliata infografica creata dai fan sulla scia dei Marvel Studios ha dato un'idea di come potrebbe essere la timeline della Fase 1 del DC Universe di James Gunn. Il tutto mettendo insieme i rumor circolati finora e le anticipazioni fornite da James Gunn, attivissimo sui social media.

L'utente di Reddit JMRanger1 ha pubblicato una infografica dettagliata che immagina la sequenza temporale della Fase 1 del DCU di James Gunn, elencando sei possibili film e tre possibili serie TV in seguito alla conferma di Gunn che il DCU si ramificherà in serie, animazione e videogiochi, tutti rigorosamente interconnessi. La sequenza temporale prende ispirazione dal metodo collaudato del Marvel Cinematic Universe di introdurre i supereroi principali, in questo caso Superman, Batman e Wonder Woman, nei loro progetti, ma devia includendo una squadra, la Justice League, nella Fase 1.

Entro la fine del mese, Gunn dovrebbe svelare parte della prima lista di progetti che daranno il via al nuovo DC Universe. Nel frattempo, quattro film che fanno parte dell'universo esistente - The Flash, Shazam! Furia degli Dei, Aquaman e il Regno Perduto e Blue Beetle - usciranno quest'anno, anche se resta da vedere quali posti occuperanno nell'imminente continuità rinnovata.

Cosa sappiamo finora dei piani di James Gunn per il nuovo DCU?

In molti suggeriscono che The Flash fungerà da riavvio graduale del cosiddetto Snyderverse, inaugurando la nuova lista di progetti. Non è ancora confermato che sia così, ma James Gunn ha già accantonato molti dei progetti che erano in fase di sviluppo, incluso Wonder Woman 3, inoltre sappiamo che Henry Cavill non tornerà nel ruolo di Superman dopo la conferma che il nuovo DCU introdurrà una versione più giovane del personaggio. Il CEO di Warner Bros. Discovery David Zaslav ha espresso il desiderio di un approccio snello e organizzato simile a quello dell'MCU per i futuri film DCU, e le decisioni controverse prese finora da Gunn e Safran sembrano andare in quella direzione.

Per ora sappiamo che il nuovo DCU si concentrerà sulle figure di Superman e Batman, gli eroi più iconici della DC. Inoltre il regista ha confermato che ci saranno altri film Elseworlds in fase di sviluppo al di fuori del DC Universe. restiamo in attesa dell'annuncio che farà chiarezza sul futuro della DC.