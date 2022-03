James Gunn anticipa due nuovi progetti DC dopo Peacemaker

Non contento dell'arrivo della seconda stagione di Peacemaker, James Gunn ha anticipato di essere impegnato nello sviluppo di due nuovi progetti DC basati sui personaggi della DC Comics.

Il grande pubblico aspetta con ansia l'arrivo al cinema di Guardians of the Galaxy Vol. 3, che porterà a conclusione la saga Marvel, ma James Gunn ha già nuovi progetti che bollono in pentola, come ha anticipato di recente durante il podcast di Neil Vagg.

Parlando del finale della prima stagione di Peacemaker, e dei rapporti del personaggio con Emilia Harcourt (Jennifer Holland), con altri membri della squadra e col malvagio padre interpretato da Robert Patrick, Gunn ha commentato:

"So dove va emotivamente e stiamo cercando di capire la trama. Francamente, sto lavorando su un'altra cosa della DC, e forse un'altra ancora. Quindi abbiamo un paio di cose diverse, cose che stiamo cercando di bilanciare con questa storia".

James Gunn comparirà, inoltre, in un cameo nella terza stagione della serie animata Harley Quinn. "Mi sono aggrappato a questo per un po'", ha detto Gunn quando è arrivata la notizia. "Come grande fan dello show, è un onore incredibile! Grazie alla gang di #HarleyQuinn per il divertimento (PS il mio film biografico su Thomas Wayne sarà un CAPOLAVORO!) @dcharleyquinn @PMSchumacker"