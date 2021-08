James Gunn: DC conferma che collaborerà nuovamente con il regista dopo The Suicide Squad: Missione Suicida

Warner Bros ha confermato che James Gunn collaborerà nuovamente con DC in occasione di un nuovo progetto di cui non sono stati diffusi i dettagli.

La conferma arriva da un articolo di The Hollywood Reporter in cui si riportano delle dichiarazioni rilasciate dal cast e dalla troupe di The Suicide Squad: Missione Suicisa.

Walter Hamada, a capo di DC Films, ha risposto a una domanda relativa alla possibilità di riportare James Gunn nel mondo dei fumetti della DC al termine dei suoi impegni con la Marvel in occasione di Guardiani della Galassia Vol. 3. Il produttore ha semplicemente risposto: "Tornerà. Abbiamo in programma altre cose".

Il successo di The Suicide Squad - Missione Suicida, che potrebbe avere un debutto a quota 70 milioni di dollari nel weekend di apertura negli Stati Uniti, sembra aver portato alla scelta di convincere il regista a un suo ritorno. Gunn, nelle ultime ore, rispondendo alle domande dei fan non ha inoltre escluso la possibilità che vengano realizzati degli ulteriori spinoff del film oltre la serie Peacemaker, con star John Cena.

The Suicide Squad - Missione Suicida, chi sono i nuovi personaggi nel sequel di James Gunn?

Il cast di The Suicide Squad: Missione Suicida comprende Margot Robbie, Viola Davis, Jai Courtney, Joel Kinnaman, Sean Gunn, Nathan Fillion, Taika Waititi, Michael Rooker, e Idris Elba.

A completare il cast di The Suicide Squad: Missione Suicida, in uscita ad agosto 2021, prodotto da Warner Bros. e DC, ci saranno inoltre David Dastmalchian, John Cena, Joaquin Cosio, Mayling NG, Flula Borg, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland.