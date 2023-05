James Gunn contro un account di scoop su Twitter: "Amico, perché continui a pubblicare bugie?"

James Gunn non ci sta, e va contro un account Twitter che posta falsi leak sui suoi progetti (e non solo): scopriamo tutti i dettagli della vicenda.

Non è la prima volta che James Gunn ci tiene a ribadire personalmente cosa sia vero e cosa no tra tutte le notizie, rumor e i potenziali scoop che girano sul web, ma questa volta ha deciso di chiamare in causa direttamente l'account Twitter che stava facendo circolare scoop non veri sul suo operato in casa DC.

Vi ricordate la frecciatina di James Gunn a We Got This Covered di qualche tempo fa? Possiamo dire che era nulla a confronto dell'ultimo scambio di tweet tra il produttore e regista Marvel e DC e l'account DCU Leaks.

Cosa è accaduto

Come riporta anche The Direct, infatti, tale profilo avrebbe pubblicato diversi presunti leak senza alcun riscontro reale, come il casting di Thomas Haden Church per il ruolo di Jonathan Kent in Superman: Legacy o il fatto che Margot Robbie non avrebbe più vestito i panni di Harley Quinn e che James Gunn avesse addirittura cancellato un post in cui si parlava di collaborare ancora insieme in futuro dopo che questa era stata indicata tra i potenziali interpreti de I Fantastici Quattro.

"Amico, perché continui a postare bugie?" è stata dunque la reazione diretta di Gunn, che ha risposto proprio nei commenti di uno di questi tweet "A volte si tratta cose stupide totalmente inventate. Altre volte, cavolate come queste riguardo persone a cui tengo potrebbero ferire quelle persone.Forse stai attraversando un momento difficile nella vita, e mentendo per attirare attenzione è come ottieni un minimo di sollievo. Ma per piacere, trova un modo migliore".

"Farò meglio in futuro" è stata la risposta dell'account, che ha poi chiesto "Ma per 'a volte' intendi che alcune delle mie bugie sono ok??".

Ma Gunn ha subito precisato: "Non credo che sia giusto mentire in ogni caso, ma stavo semplicemente demarcando la differenza tra bugie stupide, e quelle che possono davvero ferire qualcuno".

Al che, il proprietario dell'account ha dato ragione al regista e ha deciso di smettere di creare simili contenuti (non prima di dire la sua su un altro account che si occupa di scoop, quello di Grace Randolph).

"Ho creato questa pagina con l'intento di condividere idee ma mascherate come leak per far sì che queste raggiungessero sempre più persone. Ed era anche un modo per cercare di ottenere informazioni sul DCU, di cui sono un grande fan. Ma Gunn ha ragione, il mio metodo (mentire) non è corretto. Questa sarà la fine di questo account. Oh, e Grace Randolph è spazzatura".

La morale, ad ogni modo, è sempre la stessa: non credete sempre a tutto quello che si legge in giro!