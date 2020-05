James Gunn, frecciata al sito We Got This Covered: "Avete decisamente bisogno di nuove fonti"

James Gunn non le manda certo a dire al sito We Got This Covered, e taggandoli in un post di Twitter 'consiglia': 'Dovreste trovarvi nuove fonti'.

James Gunn, il noto regista Marvel e DC, ha scelto Twitter come mezzo per una dovuta ramanzina al sito We Got This Covered, solitamente fonte di scoop inesistenti e rumor davvero poco affidabili.

Per chi è familiare con i siti esteri dedicati al mondo dell'intrattenimento, questa non è certo una novità: il sito americano We Got Discovered, che spesso sostiene di avere informazioni riservate su determinati progetti cinematografici e televisivi, in realtà raramente ci prende, e più si va avanti, meno sono le notizie accurate.

Ora, per quanto sia interessante speculare sulle probabili mosse degli studios in merito soprattutto a quelle pellicole o serie tv di maggiore traino, come ad esempio il mondo dei cinecomic, c'è una bella differenza tra il riportare e discutere semplici teorie, e il farle passare come scoop o esclusive, e il regista James Gunn ha indirizzato proprio questo comportamento ripetuto sulla piattaforma social Twitter.

You guys definitely need new sources. Whoever this one is keeps giving you completely false stories. @wgtc_site https://t.co/BEREU8GRcX — James Gunn (@JamesGunn) April 28, 2020

Retwittando un post del sito, Gunn ha commentato (taggandoli direttamente): "Ragazzi, dovete davvero trovarvi delle nuove fonti. Chiunque siano questi tizi, continuano a darvi storie completamente false".

Per ora il sito non sembra aver dato risposta, né aver scritto nulla in difesa delle proprie fonti.