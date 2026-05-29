James Gunn anticipa l'arrivo di due iconici villain nel DCU

James Gunn, insieme a Peter Safran, è impegnato in questi anni a dare forma al DCU e, rispondendo a una domanda dei fan, ha ora anticipato l'arrivo di due iconici villain.

Il filmmaker, come accaduto più volte in passato, ha interagito sui social con gli appassionati di fumetti, regalando un nuovo indizio riguardante i progetti in fase di sviluppo.

L'update di Gunn sui villain nel DCU

Un utente ha infatti chiesto a James Gunn su Threads se si vedranno mai nel DC Universe il Generale Zod, Doomsday, Dr Fate, Black Adam, Ultra man (con il suo gruppo criminale), e Darkseid. Il regista, pur non rivelando a quali personaggi stesse facendo riferimento, ha quindi risposto in modo chiaro: "Due di loro tra non molto".

Quali personaggi appariranno sugli schermi?

Uno dei due villain che dovrebbero apparire sugli schermi sembra sia Darkseid, considerando che Tom King ha confermato online che il personaggio apparirà nello show animato Mister Miracle, attualmente in fase di sviluppo, e avrebbe già un interprete impegnato a dargli voce.

Nel film Superman, inoltre, Ultraman non sembra essere morto, anche se è stato risucchiato da un buco nero, e il suo destino è attualmente ancora incerto.

Gunn, che ha svelato che il suo progetto preferito del DC Universe non è stato ancora annunciato, è attualmente impegnato sul set di Man of Tomorrow, tassello del DC Universe che potrebbe, forse, confermare in modo definitivo quanto accaduto al villain.

Difficilmente, come ricordano anche i fan e varie testate online, Black Adam ritornerà presto sugli schermi dopo i risultati, non all'altezza delle aspettative, ottenuti dal film con Dwayne Johnson. Doomsday e il generale Zod sono invece apparsi in progetti piuttosto recenti prima dell'arrivo di Gunn e Safran alla guida del DC Universe.

Per ora, tuttavia, bisognerà attendere ulteriormente per scoprire quali saranno i due villain a cui ha fatto riferimento Gunn nella sua risposta.