James Franco, Johnny Depp chiama in causa l'attore per la sua presunta relazione con Amber Heard

James Franco ha ricevuto una serie di documenti legali da parte degli avvocati di Johnny Depp. Il protagonista della saga di Pirati dei Caraibi, infatti, vuole vederci più chiaro sulla sua presunta relazione segreta con Amber Heard.

A rivelare la notizia è stata Page Six. Secondo quanto riportato, i legali di Johnny Depp sarebbero finalmente riusciti a rintracciare James Franco e a fissare una sua deposizione. Depp crede che FferiteAmber Heard lo abbia tradito con altri uomini. Uno di loro sarebbe proprio James Franco. Per questo motivo, i legali di Depp vorrebbero interrogare l'attore sotto giuramento. Il dubbio riguarda eventuali ferite sulla Heard nei giorni dopo la presunta aggressione da parte di Johnny Depp.

Il protagonista di Pirati dei Caraibi sostiene che i filmati di sicurezza del suo appartamento mostrano Franco e la Heard in un ascensore nel maggio 2016. Il filmato è stato girato 24 ore dopo la presunta aggressione di Johnny Depp alla sua ex moglie. Depp crede che Franco possa tornare utile a un'indagine sulle ferite riportate da Amber Heard.

L'attore dei Pirati dei Caraibi sta facendo causa alla sua ex moglie per diffamazione dopo che lei ha scritto un saggio su Washington Post. Il titolo dell'articolo era "Mi sono scagliata contro la violenza sessuale - e ho affrontato l'ira della nostra cultura. Questo deve cambiare".

Nell'articolo, la Heard ha scritto della sua esperienza con le critiche delle persone su di lei dopo che si è fatta avanti relativamente alle accuse di abuso presumibilmente subite da Johnny Depp. L'attrice non ha mai menzionato Depp ma non è stato difficile capire di chi stesse parlando.

L'attrice ha scritto: "Immaginate un uomo potente come una nave, come il Titanic. Quella nave è un'impresa enorme. Quando colpisce un iceberg, ci sono un sacco di persone a bordo che cercano disperatamente di riparare i buchi - non perché credono in lui o si preoccupano della nave, ma perché il loro destino dipende dall'impresa", ha scritto.

Depp sostiene che l'articolo ha violato una clausola di non divulgazione che è stato incluso nel loro accordo di divorzio. L'attore ha anche accusato la Heard di aver fabbricato ad arte le foto delle sue presunte ferite che sono state rilasciate al tempo del loro divorzio. Lui sostiene che lei abbia falsificato le foto, ma la Heard nega le accuse. Le foto mostrano l'attrice con due occhi neri, un naso rotto e un labbro rotto.

Secondo un vecchio compagno di band di Johnny Depp, "Amber Heard ha fottuto la sua carriera" e lo ha spinto ad abusare di droghe.

"Ho negato con veemenza le accuse della signora Heard da quando le ha fatte per la prima volta nel maggio 2016. Continuerò a negarle per il resto della mia vita. Non ho mai abusato della signora Heard o di qualsiasi altra donna", ha scritto Johnny Depp nella sua deposizione.