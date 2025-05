James Cameron sarà al Museo del Cinema di Torino il 9 e 10 giugno

Con la mostra The Art of James Cameron ospitata dal Museo Nazionale del Cinema di Torino, prima o poi anche l'autore al centro dell'esposizione non poteva non intervenire. Ed ecco che l'indaffaratissimo James Cameron ha trovato spazio nella sua fitta agenda per incontrare il pubblico italiano. Il 9 e il 10 giugno il regista di Titanic e Avatar approderà a Torino per una serie di appuntamenti imperdibili.

La sera del 9 giugno, presso la Mole Antonelliana, riceverà il premio Stella della Mole, quale riconoscimento per il suo ruolo unico e innovativo nel mondo del cinema.

Nella giornata del 10 giugno, in dialogo con Carlo Chatrian, direttore del Museo Nazionale del Cinema, James Cameron terrà una Masterclass al Cinema Massimo di cui a breve verranno comunicate le modalità per partecipare.

James Cameron e Jon Landau durante la creazione del film Avatar

La mostra

Inaugurata il 26 febbraio 2025, la mostra The Art of James Cameron offre ai visitatori un viaggio avvincente nel percorso creativo di uno dei più immaginifici innovatori della storia del cinema. I sei decenni di espressione artistica di James Cameron vengono raccontati grazie a una straordinaria selezione di opere rare, tratte dall'archivio privato del celebre regista: una sorta di "autobiografia attraverso l'arte", come la definisce lo stesso Cameron.

Adattata alla particolare struttura verticale della Mole Antonelliana, sede del Museo Nazionale del Cinema, l'esposizione presenta diversi elementi di grande impatto che rendono la Mole Antonelliana un'immersione nel mondo visionario di James Cameron. L'esposizione è stata ideata dalla Cinémathèque française, Parigi, in collaborazione con l'Avatar Alliance Foundation.

La nuova attesa fatica di James Cameron, Avatar: Fuoco e Cenere, uscirà nei cinema italiani a dicembre.