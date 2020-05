James Cameron svela il suo guilty pleasure cinematografico, la risposta è sorprendente

James Cameron, costretto a casa come tutti in attesa di tornare al lavoro sui sequel di Avatar, ha rivelato un insospettabile guilty pleasure cinematografico.

In attesa di riprendere la lavorazione dei sequel di Avatar in Nuova Zelanda, anche James Cameron ha passato il tempo a casa guardando film e nel corso di un'intervista a Empire svela il suo sorprendente guilty pleasure cinematografico.

Locandina di James Cameron

La Nuoza Zelanda si sta riattivando per far ripartire la lavorazione di Avatar 2 e James Cameron è fiducioso di riuscire a rispettare le tempistiche, facendo uscire il primo dei quattro sequel in lavorazione a dicembre 2021, come previsto in precedenza. Nel frattempo, in attesa del rientro sul set, il regista ha passato il tmepo un po' cpme tutti, guardando film. Quali?

"Uno dei miei guilty pleasure cinematografici che trovo fatto in maniera fantastica è Resident Evil. Guardare Michelle Rodriguez muoversi come una creatura ferale nel film mi riempie di gioia."

La pausa forzata ha permesso a James Cameron di trascorrere il tempo con la propria famiglia così il regista ha tentato di affinare il gusto dei figli in fatto di film mostrandogli alcuni classici:

"Sto cercando di organizzare questi cineforum serali, i miei figli sono a casa e il loro gusto è così diverso dal mio. Ma sto cercando di espandere i loro orizzonti. Gli piace il western così l'altra sera ho proposto 'Guardiamo Il grinta con John Wayne?' Loro hanno risposto 'Chi?' E io, 'Ok, guardiamo Il grinta dei Coen.' Lo hanno adorato. Mia figlia adolescente ama i cavalli, e adesso sanno perfino chi è John Wayne."

