James Caan, Al Pacino e Robert De Niro gli rendono omaggio: "Era così audace"

Al Pacino e Robert De Niro hanno reso omaggio a James Caan: l'attore, principalmente noto per i suoi ruoli come Sonny Corleone ne "Il Padrino" e Paul Sheldon in "Misery non deve morire", è morto mercoledì all'età di 82 anni, secondo quanto riportato dal suo account Twitter ufficiale.

Molti dei colleghi di Hollywood di Caan, incluso Al Pacino, il suo co-protagonista de "Il Padrino", hanno espresso le loro condoglianze e celebrato l'iconico attore. "Jimmy era il mio fratello immaginario e il mio amico per tutta la vita", ha detto Pacino in una dichiarazione all'Associated Press.

"È difficile credere che non camminerà più nel mondo perché era così vivo e audace. Un grande attore, un regista brillante e un mio caro amico. Mi mancherà", ha concluso Pacino. "Sono molto molto triste di sapere della morte di Jimmy", ha detto invece Robert De Niro in una seconda dichiarazione all'Associated Press.

"Lo amavo moltissimo", ha twittato Adam Sandler poche ore dopo la morte di James Caan. "Ho sempre voluto essere come lui. Sono molto felice che ho avuto modo di conoscerlo. Non smettevo mai di ridere quando mi trovavo in compagnia di quell'uomo. I suoi film erano il meglio del meglio".