James Caan, il ricordo di Francis Ford Coppola: "Una delle persone più divertenti che abbia conosciuto"

Il regista Francis Ford Coppola ha condiviso il suo affettuoso ricordo di James Caan, interprete di Sonny Corleone in Il Padrino.

Francis Ford Coppola ha condiviso il suo ricordo di James Caan, che ha diretto in occasione di Non torno a casa stasera e successivamente Il Padrino.

Deadline ha pubblicato le parole del regista dopo la triste notizia della morte dell'attore, avvenuta a 82 anni.

Parlando di James Caan, che aveva scelto per il ruolo di Sonny Corleone, Francis Ford Coppola ha dichiarato: "Jimmy era qualcuno che ha fatto parte della mia vita più a lungo e più vicino di ogni altra figura legata ai film che io abbia mai conosciuto. Dalle prime volte che abbiamo lavorato insieme al film Non torno a casa stasera, e nel corso di tutti i momenti più importanti della mia vita, i suoi film e i tanti ruoli grandiosi che ha interpretato non saranno mai dimenticati. Sarà sempre il mio vecchio amico di Sunnyside, il mio collaboratore e una delle persone più divertenti che io abbia mai conosciuto".

L'attore aveva ripreso il ruolo di Sonny, che gli aveva fatto ottenere una nomination agli Oscar, in occasione di Il padrino - Parte seconda, nel 1974.