James Bond, Pierce Brosnan: "Idris Elba e Tom Hardy, i migliori candidati per il prossimo 007"

Pierce Brosnan ha detto la sua a proposito del dibattito su chi dovrebbe essere scelto come successore di Daniel Craig nel franchise di James Bond. Tra i nomi spesso menzionati come potenziali sostituti ci sono Idris Elba, Tom Hardy, Tom Hiddleston e, di recente, Regé-Jean Page di Bridgerton.

Craig farà la sua ultima apparizione come 007 nel film No Time to Die e moltissime persone hanno iniziato a sondare il terreno per capire chi sostituirà l'attore britannico. Brosnan, che ha interpretato Bond in quattro film tra il 1995 e il 2002, ha parlato del futuro del franchise durante una recente intervista con People.

"Mi viene in mente Idris Elba", ha detto, pensando ad un eventuale successore di Craig. "Idris è una presenza molto potente e ha una voce perfetta per il ruolo. Sarebbe magnifico. Ma c'è anche Tom Hardy, un uomo che è in grado di trasformarsi in una bestia se necessario, sono entrambi perfetti."

Tuttavia Pierce Brosnan ha ammesso di non sapere niente di certo: "Non so chi sceglieranno i produttori per interpretare James Bond, le ipotesi, in questo senso, hanno tutte la stessa validità. Daniel ha lasciato un'impronta indelebile, di conseguenza adesso ci sono molte strade diverse che i cineasti possono scegliere di percorrere."