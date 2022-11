James Bond, Hugh Jackman poteva essere 007 prima che arrivasse Daniel Craig?

Hugh Jackman come James Bond? È un'idea niente male per molti, ma pare che potesse essere quasi realtà a un certo punto, prima che Daniel Craig ereditasse il ruolo in Casino Royale.

Mentre il TotoBond impazza sul web ormai d anni, da quando Daniel Craig ha reso noto il suo addio al ruolo della celebre spia, c'è chi alla parte sembrerebbe aver già rinunciato in passato...

Secondo quanto riportato da Comicbook, che cita un'intervista di IndieWire, l'attore di Wolverine avrebbe potuto vestire i panni di 007, ma ha scelto di non farlo.

"Nei suoi primi tempi come Wolverine, Hugh Jackman si sentiva frustrato dai ruoli che gli venivano proposti" si legge nel pezzo di IndieWire.

"Non volevo fare sempre le stesse cose. Sapete, l'eroe, la star dei film d'azione. Voglio dire, era all'ordine del giorno per un sacco dei film di produzione americana, quell'archetipo. Varie declinazioni di tipi eroici in situazioni complicate ed estreme. E la mia risposta era spesso 'Uh, no. Sta diventando un problema" avrebbe commentato l'attore.

Per cui "quando l'inevitabile domanda sull'interpretare James Bond arrivò dalle sue parti... 'Ci ho pensato. Ma ho pensato anche che, se stavo facendo Wolverine, non avrei avuto il tempo di fare altro'" avrebbe detto Jackman, aggiungendo "Chiaramente, trovo più interessante interpretare persone e personaggi più anticonvenzionali".

Non sappiamo se a Jackman fu offerto formalmente il ruolo, o se se sia parlato in termini più astratti. Certo è che l'interprete australiano se ne è allontanato senza troppe remore.

Hugh Jackman come prossimo James Bond? Daniel Craig: "Dovrà passare sul mio cadavere"

Come è andata in seguito, d'altronde, lo abbiamo visto tutti, ma voi cosa ne pensate? Vi sarebbe piaciuto vedere Hugh Jackman nei panni di James Bond?