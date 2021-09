Hugh Jackman come prossimo James Bond? Daniel Craig: "Dovrà passare sul mio cadavere"

Hugh Jackman ha recentemente condiviso una clip in cui Daniel Craig, intervistato dalla presentatrice televisiva scozzese Lorraine Kelly, ha parlato degli attori che potrebbero interpretare James Bond in futuro. Non appena la donna ha menzionato il nome della star di X-Men, Craig ha scherzato: "Lui non sarà mai Bond, dovrà passare sul mio cadavere."

Hugh Jackman in una scena di The Fountain

Jackman, nella didascalia del filmato, ha risposto scherzosamente: "Beh... suppongo che questa dichiarazione abbia ucciso per sempre quella diceria! Daniel, amico mio, per me sarai sempre tu l'agente 007. #notimetodie. Io ci sono Lorraine Kelly Smith."

Jackman è stato molto aperto a proposito del suo interesse per il ruolo di Bond nel corso degli anni, rivelando persino di essere stato scelto come potenziale sostituto di Pierce Brosnan prima che Craig accettasse il ruolo: "Ho ricevuto una chiamata dal mio agente che diceva: 'Ti vogliono come il prossimo Bond, sei interessato?' All'epoca non lo ero. Stavo per girare X-Men 2, non volevo interpretare due personaggi così iconici contemporaneamente".

Logan Lucky: Daniel Craig in una scena del film

Hugh Jackman e Daniel Craig sono amici di vecchia data e, durante un'intervista recente dell'Independent, la star di No Time to Die ha ringraziato Jackman per averlo aiutato a superare alcune delle difficoltà che ha dovuto affrontare nel corso degli anni interpretando l'agente 007.