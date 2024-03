Aaron-Taylor Johnson sarà il nuovo James Bond?

Le ultime indiscrezioni indicano la star di Kick-Ass e Animali notturni come prossimo erede di Daniel Craig in 007.

Aaron Taylor-Johnson avrebbe ricevuto ufficialmente l'offerta di lavoro come nuovo James Bond, come riporta il The Sun. In base alle ultime informazioni riportate dal tabloid, Taylor-Johnson sarebbe in dirittura d'arrivo per chiudere l'accordo e accettare il ruolo di 007 subentrando a Daniel Craig dopo quindici anni dal suo esordio nell'iconico personaggio di Ian Fleming.

Aaron Johnson in un sequenza di Nowhere Boy

Eon Productions avrebbe intenzione di iniziare le riprese entro il 2024. La fonte del tabloid avrebbe dichiarato:"Bond è il lavoro di Aaron, se desidera accettarlo. L'offerta formale è sul tavolo e stanno aspettando una risposta. Per quanto riguarda Eon, ci aspettiamo che Aaron firmi il contratto nei prossimi giorni e potremo iniziare a prepararci per l'annuncio ufficiale".

Il lavoro sul nuovo film

Gli scioperi di Hollywood del 2023 avevano posticipato i lavori sul nuovo film ma fonti interne alla produzione confermano che si starebbe lavorando alla sceneggiatura, con le riprese programmate agli storici Pinewood Studios nel Buckinghamshire. Aaron Taylor-Johnson era in lizza per il ruolo insieme ad illustri interpreti come Cillian Murphy, Idris Elba, Henry Cavill e James Norton. Ora anche i bookmaker quotano Taylor-Johnson come favorito per ereditare l'onere di interpretare uno dei personaggi più iconici della storia del cinema.

Settimana scorsa, a precisa domanda sull'argomento, Taylor-Johnson ha dichiarato:"Trovo affascinante e meraviglioso che la gente mi veda in quel ruolo. Lo considero un grande complimento".