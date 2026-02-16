James Bond, Callum Turner sarà il nuovo 007? L'attore messo alle strette dai giornalisti

I giornalisti presenti al Festival del Cinema di Berlino non hanno perso tempo e hanno chiesto a Callum Turner delle voci secondo cui sarà il prossimo James Bond durante la conferenza stampa per il suo nuovo film Rosebush Pruning.

Callum Turner sarà il nuovo James Bond di Denis Villeneuve?

L'attore britannico, il cui nome è saltato fuori più volte come successore di Daniel Craig nel prossimo film della saga diretto da Denis Villeneuve per Amazon, è stato interrogato sull'argomento pochi minuti dopo l'inizio della conferenza stampa, con il giornalista che ha riconosciuto che sarebbe stato meglio affrontare subito l'argomento.

"Hai ragione, è troppo presto per rispondere a questa domanda", ha risposto Turner con un leggero sorriso. "Non voglio affrontare la questione". Il co-protagonista di Turner, Tracy Letts, ha poi alleggerito la tensione in sala stampa aggiungendo: "Mi dispiace, sarò io il prossimo James Bond!", suscitando le risate di tutti i presenti. Turner ha risposto: "Tracy, pensavo che non avresti detto nulla".

Eternity: Callum Turner in un primo piano

Perché Turner sarebbe perfetto come nuovo 007

Turner è britannico, ha un'età ideale per avviare un ciclo lungo di film e possiede un'eleganza naturale che richiama il lato più classico di Bond, ma con una presenza fisica credibile per le sequenze d'azione moderne.

Dopo l'interpretazione intensa e più "ruvida" di Daniel Craig, conclusasi con No Time to Die, molti osservatori ritengono che la saga possa orientarsi verso un equilibrio tra raffinatezza e realismo, e Turner viene percepito come un possibile punto d'incontro tra queste due dimensioni.

Masters of the Air: un momento della serie

Dove abbiamo già visto Callum Turner?

L'attore ha già preso parte a produzioni di grande visibilità internazionale, come la saga di Animali fantastici e la serie Masters of the Air, e ha dimostrato di saper reggere ruoli complessi in serie come The Capture. Inoltre, sarà protagonista della nuova serie televisiva per Apple TV+ basata sul celebre romanzo Neuromancer di William Gibson. In questa serie interpreta il personaggio principale, un super-hacker di nome Case.

Sempre nel 2026 dovrebbe uscire One Night Only, una commedia romantica diretta da Will Gluck in cui Turner recita accanto a Monica Barbaro e altri nomi internazionali. Insieme al precedente Eternity, questo progetto rappresenta un'ulteriore svolta leggera e divertente rispetto ai ruoli più drammatici o d'azione in cui lo abbiamo visto recentemente.