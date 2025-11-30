James Bond: dopo Jacob Elordi un altro attore emerge come favorito per diventare l'erede di Daniel Craig

La ricerca dell'erede di Daniel Craig per l'iconico ruolo di James Bond è ancora in corso e The Telegraph ha ora svelato quale attore sarebbe il favorito secondo i bookmaker.

Tra i tanti nomi che nel corso degli ultimi anni sono stati associati all'agente 007 sarebbe infatti quello di Callum Turner il più vicino a ottenere la parte.

Il nuovo favorito per il ruolo di Bond

Il quotidiano britannico sostiene che ci siano delle 'voci insistenti' riguardanti il possibile ingaggio di Callum Turner per il prossimo film di James Bond.

Gli esperti in scommesse di William Hill, inoltre, lo hanno recentemente indicato come il favorito, superando nelle quotazioni anche attori come Henry Cavill, Theo James e Harris Dickinson.

Una foto di Callum Turner

Per ora non c'è alcun elemento concreto nell'ipotesi che la star di Animali fantastici e dove trovarli e Erano ragazzi in barca (di cui potete leggere la nostra recensione) sia impegnata nelle trattative con il team che sta sviluppando il ritorno dell'agente segreto sul grande schermo che vedrà impegnato dietro la telecamera il regista Denis Villeneuve.

Tra gli 'indizi' ci sarebbe invece il fatto che l'attore sia andato in vacanza con la fidanzata Dua Lipa in un resort situato ad Oracabessa Bay, dove ha vissuto lo scrittore Ian Fleming.

Non resta quindi che attendere per scoprire se ci sia qualcosa di concreto nelle voci diffuse online o se si tratta solamente di un'altra teoria non sostenuta dai fatti.

L'attesa per il ritorno dell'agente 007

Attualmente i fan della famosa spia britannica dovranno quindi rimanere ancora in attesa prima di scoprire chi erediterà il ruolo di James Bond, dopo l'addio di Daniel Craig, e chi farà parte del cast.

La sceneggiatura del reboot sarà firmata da Steven Knight, il creatore della serie Peaky Blinders, e Villeneuve sembra sia coinvolto in modo attivo nel casting, nonostante il suo impegno nel completare il lavoro sul terzo film della saga di Dune.