Callum Turner e Monica Barbaro si incontrano nella sola notte in cui il sesso è legale in One Night Only

Monica Barbaro e Callum Turner sono i protagonisti della commedia romantica One Night Only, di cui è stato condiviso il trailer, in arrivo nelle sale americane il 7 agosto.

La storia racconta quello che accade a due giovani che si incontrano durante l'unica notte in cui fare sesso è legale, appuntamento che, come prevedibile, rende tutto molto complicato.

Cosa racconterà One Night Only

Nel film One Night Only, diretto da Will Gluck, Monica Barbaro e Callum Turner nei ruoli di Allie e Owen.

La storia si svolge in una versione di New York in cui le persone single possono legalmente fare sesso durante una sola notte ogni anno.

Owen è stato lasciato da poco e Allie ha un animo romantico che la porta sempre a cercare qualcosa in più rispetto a un incontro di una notte.

I due sembrano avere un feeling perfetto, ma alcune circostanze sembrano allontanarli in vario modo, nonostante i loro tentativi di conoscersi e avvicinarsi.

Ecco il trailer:

Chi ha realizzato la commedia

Gluck, in precedenza, ha diretto commedie apprezzate come Easy Girl, Amici di letto e il recente Tutti tranne te (di cui potete leggere la nostra recensione) con star Sydney Sweeney e Glen Powell.

Monica Barbaro ha conquistato l'attenzione del pubblico e della critica grazie alla parte di Joan Baez in A Complete Unknown (di cui potete leggere la nostra recensione), il film su Bob Dylan diretto da James Mangold con star Timothee Chalamet.

Turner, invece, è stato recentemente impegnato sul set della serie Neuromancer, targata Apple TV, ed è indicato come uno dei possibili interpreti dell'iconico James Bond, ovvero l'agente segreto 007.

Nel cast di One Night Only, ci sono anche Molly Ringwald, LeVar Burton, Maya Hawke, Julia Fox, Este Haim, Ziwe, e King Princess.