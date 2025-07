007, James Brolin era stato scelto per il ruolo di James Bond: "Roger Moore cambiò idea"

La star di Marcus Welby ha raccontato di essere stato chiamato per interpretare l'agente segreto ma alla fine il famoso collega decise di tornare sui suoi passi.

James Brolin è andato ad un passo dal ruolo di James Bond. In una recente intervista a People, l'attore ha raccontato di essere andato molto vicino ad ottenere la parte nei primi anni '80.

All'epoca aveva poco più di 40 anni e stava per ottenere il ruolo che gli avrebbe cambiato la carriera in Octopussy - Operazione Piovra, dopo che Roger Moore aveva deciso di lasciare il franchise.

James Brolin spiazzato da Roger Moore per 007

"Era fuori, quindi sono volato lì, ho incontrato tutti. Ho preso un appartamento e ho iniziato ad allenarmi con gli stuntman, e Cubby Broccoli mi aveva assunto" ha ricordato Brolin.

James Brolin con Dianne Wiest in una scena de Le sorelle perfette

"Non avevamo ancora firmato nulla. Sono tornato a Los Angeles per prendere le mie cose, perché sarei dovuto stare via un anno. E ho ricevuto una telefonata che diceva: 'Roger ha deciso di farne un altro' e sono stato escluso". A quel punto, il sogno di James Brolin si spense all'istante.

Le difficoltà di James Brolin dopo Amityville Horror e la sua passione

All'epoca, James Brolin rifiutò anche il ruolo di Superman e stava incontrando qualche difficoltà a trovare una nuova strada dopo la sua partecipazione a Amityville Horror, in cui recitò nei panni di George Lutz.

Alla fine, l'attore scoprì la sua grande passione: il character acting:"Mi è davvero piaciuto interpretare [Ronald] Reagan. Mi è piaciuto interpretare [Clark] Gable. Mi è piaciuto interpretare un uomo che impazzisce in Amityville" ha confessato.

James Brolin e Kathy Baker in una scena di Last Chance Harvey

La star di Amityville Horror James Brolin ha ricordato di aver interpretato parecchi ruoli che la gente non conosce ed è molto felice per quello, preferendo queste soluzioni ai classici ruoli da bel protagonista che nella prima parte della carriera gli vennero affidati.