James Bond: Aaron Taylor-Johnson non ha ricevuto l'offerta per interpretare 007... per adesso

Chi assumerà il ruolo di 007? La risposta è ancora top secret. Dopo la diffusione della recente voce secondo la quale Aaron Taylor-Johnson sarebbe ufficialmente destinato ad assumere il ruolo dell'agente 007, una fonte informata ha dichiarato a E! News che non gli è stato ancora offerto il ruolo di James Bond. Tuttavia, questo non significa che rifiuterebbe l'opportunità di interpretare il famoso personaggio, qualora se ne presentasse l'occasione, in futuro.

Dopo l'uscita di Daniel Craig dal franchise di James Bond in seguito a No Time to Die (2021), si è scatenata la corsa degli attori per il ruolo. Aaron è stato in cima alla lista dei contendenti, insieme ad altre star come Henry Cavill, Theo James e Cillian Murphy, per il quale fanno il tifo vari attori.

Zack Snyder: "Sarebbe interessante mostrare James Bond quando era un ventenne"

Le parole dell'attore

L'anno scorso, Aaron - che è sposato con la regista britannica Sam Taylor-Johnson - non ha confermato di essere in trattative per il personaggio, ma non ha nemmeno smentito le affermazioni.

"Non sta a me dire nulla. Mi concentro solo sulle cose in cui posso mettere le mani in questo momento. Quello che ho di fronte in questo momento", aveva detto Aaron ad Esquire sull'argomento.