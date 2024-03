Pierce Brosnan, ex James Bond, sostiene Cillian Murphy come prossimo agente 007

Pierce Brosnan ha interpretato James Bond negli anni '90 e l'attore ha ora dichiarato che considera Cillian Murphy un possibile erede perfetto nel ruolo dell'agente 007.

La star del cinema ha condiviso la sua opinione durante un'intervista rilasciata alla BBC in occasione di un evento organizzato dall'US-Ireland Alliance.

L'opinione dell'ex Bond

Parlando di chi potrebbe diventare il prossimo agente 007, Pierce Brosnan ha dichiarato: "Cillian Murphy farebbe un lavoro magnifico come James Bond".

La star di Oppenheimer, durante gli Oscar Wilde Awards ieri sera, ha però risposto alle ipotesi diffuse online sostenendo: "Penso di essere un po' troppo vecchio per quel ruolo".

Pierce Brosnan in una scena di Goldeneye

Cillian ha attualmente 47 anni e i produttori della saga, dopo l'addio di Daniel Craig, hanno detto più volte che il prossimo Bond potrebbe essere più giovane.

Attualmente non sono ancora stati diffuse indiscrezioni riguardanti il casting per l'iconico personaggio, nonostante siano trascorsi alcuni anni dall'arrivo nelle sale della più recente avventura di Bond.

I favorevoli a Murphy

Recentemente anche Clay Bunker, che ha recitato con Murphy in Oppenheimer, aveva dichiarato che pensa sarebbe perfetto per l'iconico ruolo dell'agente segreto. L'attore ha dichiarato: "Se la caverebbe benissimo. È buffo perché Cillian è il più gentile degli esseri umani, ma ha un lato oscuro e c'è un'oscurità in Bond... Dimentichiamo che a volte Bond è come il personaggio creato da Fleming: un personaggio piuttosto oscuro. Si dà il caso che sia dalla parte che noi chiamiamo buona. Cillian ha l'abilità di attingere a questo aspetto".