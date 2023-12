Zack Snyder: 'Sarebbe interessante mostrare James Bond quando era un ventenne'

Zack Snyder ha parlato della possibilità di mettersi alla prova come regista di un film di 007, svelando quale sarebbe il suo approccio alla storia di James Bond.

Il filmmaker, intervistato da The Atlantic, ha infatti accennato ai franchise di cui potrebbe occuparsi in futuro, dopo aver dedicato molto anni agli adattamenti dei fumetti.

L'idea di Snyder

Rispondendo alle domande del magazine, Zack Snyder ha raccontato: "Sarebbe fantastico vedere un James Bond ventenne. Le umili origini da cui proviene. Qualsiasi trauma avuto in giovinezza che ti rende capace di essere James Bond. Ci deve essere qualcosa lì".

I produttori di James Bond, dopo l'addio di Daniel Craig, hanno tuttavia svelato che sono alla ricerca di un attore trentenne. Debbie McWilliams, casting director del franchise, aveva inoltre spiegato: "Quando abbiamo iniziato era una sensazione leggermente diversa. Abbiamo preso in considerazione molti attori più giovani, e penso semplicemente non avessero la compostezza. Non avevano l'esperienza, la capacità mentale per affrontare il ruolo, perché non è solo una parte che accettano, ma è un'enorme responsabilità".