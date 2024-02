Jake Gyllenhaal e Vanessa Kirby, il survival movie Suddenly cancellato per via dei loro capricci sul set

Secondo quanto riferito, il survival movie indipendente Suddenly, con Jake Gyllenhaal e Vanessa Kirby, è stato cancellato per via del comportamento irresponsabile dei due attori. A rivelarlo è il regista francese Thomas Bidegain.

Suddenly raccontava la storia di una coppia che rimane bloccata su un'isola, e aveva persino Margot Robbie in corsa per il ruolo di attrice protagonista. Il film era un adattamento dell'omonimo romanzo di Isabelle Autissier, ma il comportamento di Jake Gyllenhaal sul set ha distrutto il progetto.

Tutte le stranezze di Jake Gyllenhaal

Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno, Vanessa Kirby in un primo piano

Dotato di un budget di 26 milioni di dollari, il film indipendente avrebbe dovuto essere girato in Islanda, la produzione è stata devastata dalle stranezze e i comportamenti poco professionali di Gyllenhaal, che era per giunta produttore del progetto, imitati anche da Vanessa Kirby. Il divo avrebbe richiesto di riscrivere il film in chiave naturalistica, cancellando la storia d'amore, avrebbe pretesto un radicale cambiamento nelle scenografie dei set e avrebbe urlato insulti contro il regista. Bidegain ha rivelato, inoltre, che Gyllenhaal e Vanessa Kirby hanno fatto la prima prova di lettura del copione con l'accento di Pepe Le Pew. "Per una scena su una barca, Gyllenhaal voleva inserire l'idea di schiaffeggiare un pesce", ha ricordato il regista.

Uno degli aneddoti sorprendenti riguarda Jake Gyllenhaal che si spoglia in mutande davanti alla troupe e si tuffa nell'oceano gelido esclamando: "Quando vedo il mare, nuoto nel mare". A complicare ulteriormente la situazione, visto che le riprese erano previste nel 2021, in piena emergenza sanitaria, l'attore avrebbe preteso che la troupe dormisse nelle loro auto in modo da non diffondere il virus. Quando lo sceneggiatore si è rifiutato di apportare ulteriori modifiche alla sceneggiatura in seguito alle suppliche di Gyllenhaal di trovare il "vero significato" del film, il divo ha abbandonato il progetto.

Road House: Jake Gyllenhaal più duro che mai nel trailer italiano del remake

Secondo quanto riferito, anche Vanessa Kirby ha avuto problemi con il film. L'attrice voleva che il personaggio di Jake Gyllenhaal morisse alla fine, trasformando il film in una storia femminista. Secondo quanto riferito, lo ha anche definito "non abbastanza moderno, troppo Disney".

Dopo l'uscita di scena di Gyllenhaal, Vanessa Kirby si sarebbe offerta di comprare la sceneggiatura per convincere il collega a fare ritorno, ma dopo essersi consultato con lo sceneggiatore Alain Attal, Bidegain ha rifiutato la proposta. Il film è stato poi riscritto in francese e girato con attori francesi, nello specifico Gilles Lellouche e Mélanie Laurent, diventando Soudain Seuls.