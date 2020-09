Jake Gyllenhaal la sua foto da piccolo su Instagram scatena i commenti dei fan di Taylor Swift

Jake Gyllenhaal ha condiviso su Instagram una foto di quando era bambino ed il fatto che a quei tempi indossasse gli occhiali ha scatenato i commenti dei fan di Taylor Swift che hanno ripetuto la frase di una canzone che la cantante avrebbe dedicato all'attore con cui è stata fidanzata nel 2010.

Jake Gyllenhaal è conosciuto in tutto il mondo per il suo talento recitativo e per aver preso parte a numerosi film di successo, tra cui Donnie Darko, I segreti di Brokeback Mountain e il più recente Spider-Man: Far From Home. Negli scorsi anni, però, ha fatto parlare di sé anche per la sua vita privata e per le sue relazioni sentimentali. Dopo Kirsten Dunst e Reese Witherspoon, l'attore è stato fidanzato anche con cantante Taylor Swift. I due sono stati insieme soltanto pochi mesi durante il 2010 ma la storia ha scatenato l'entusiasmo dei rispettivi fan che, a distanza di un decennio, ancora sognano ad occhi aperti ripensando alla loro liaison.

Ecco spiegato il motivo per cui la semplice condivisione di una foto da parte di Jake Gyllenhaal ha fatto sì che migliaia di fan di Taylor Swift inondassero il post di commenti tutti molto simili tra loro. Lo scatto in questione è apparso sul profilo Instagram dell'attore e lo ritrae quando era soltanto un bambino, con il suo inconfondibile ghigno e degli occhiali con una montatura spessa e due lenti tonde. La maggior parte dei commenti riguarda una canzone della popstar americana che, a detta di tutti, sarebbe dedicata proprio alla storia tra lei e Jake Gyllenhaal.

Il brano si intitola All Too Well e contiene una frase che, come testimoniato dalla foto in bianco e nero, potrebbe effettivamente essere riferita all'interprete di Enemy. Nel testo della canzone leggiamo, infatti: "You used to be a little kid with glasses in a twin-sized bed...", ovvero "Eri un ragazzino con gli occhiali in un letto a due piazze...". Insomma, gli occhiali ci sono, a questo punto non rimane che scoprire se da bambino Gyllenhaal dormiva davvero su un letto a due piazze.