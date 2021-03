Jake Gyllenhaal in Combat Control, nuovo action del regista di Tyler Rake

Jake Gyllenhaal torna all'action in Combat Control, nuovo progetto del regista di Tyler Rake Sam Hargrave che sarebbe entrato nel mirino di MGM, intenzionata ad acquistare il film.

Roma 2017: Jake Gyllenhaal sul red carpet di Stronger

Secondo Deadline, Michael Russell Gunn scriverà Combat Control adattando il libro di Dan Schilling e Lori Chapman Longfritz Alone At Dawn. Al centro della storia John Chapman, tecnico controllore dell'Air Force Combat, morto in battaglia il 4 marzo 2002 in Afghanistan. Dopo la sua morte, nessuno immaginava che ci sarebbe voluto un decennio per scoprire la verità sulla sua scomparsa e cosa fosse realmente accaduto su quella montagna. Quindici anni dopo, al Capitano dell'Air Force Cora Alexander viene affidato il compito quasi impossibile di indagare sul decesso di Chapman per stabilire se l'uomo è meritevole della Medaglia d'Onore nonostante non esistano testimoni delle due azioni legare a una missione clandestina top secret. Cora Alexander dovrà scoprire la verità rivelando il sacrificio di Chapman e, al tempo stesso, perseguendo la sua personale redenzione.

Al momento si cerca l'attrice che interpreterà Cora Alexander.

Dopo aver concluso le riprese di The Guilty, diretto da Antoine Fuqua, Jake Gyllenhaal è attualmente impegnato sul set di Ambulance, nuovo action di Michael Bay interpretato anche da Eiza Gonzalez e Yahya Abdul-Mateen II.