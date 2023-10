Chris Rock sarebbe infastidito dalle recenti dichiarazioni di Jada Pinkett Smith

Chris Rock sembra sia particolarmente infastidito a causa delle dichiarazioni di Jada Pinkett Smith compiute negli ultimi giorni.

L'attrice, in alcune interviste, ha infatti parlato dello schiaffo dato al comico dal marito Will Smith agli Oscar e ha condiviso dei dettagli della sua vita privata.

Le recenti dichiarazioni dell'attrice

oscar 2022: Will Smith colpisce Chris Rock

Tra le dichiarazioni di Jada Pinkett Smith c'è anche il fatto che Chris Rock le avrebbe chiesto un appuntamento quando erano emerse pubblicamente le indiscrezioni riguardanti un possibile divorzio da Will Smith.

Secondo una fonte vicina al comico, che ha parlato al DailyMail della situazione, "Chris ha detto la sua opinione sull'intera questione dello schiaffo di Will, ma ora con queste nuove rivelazioni di Jada e il fatto che lei e Will vivono in modo separato la propria vita, si tratta di un altro momento WTF nell'intera saga avvenuta negli ultimi anni tra lei, Chris e Will".

Jada Pinkett Smith: "Chris Rock mi ha chiesto scusa dopo lo schiaffo, ma da allora non ci siamo più parlati"

Rock sarebbe stanco della situazione: "Chris odia che lei continui a riparlare di quanto accaduto e a dire altre rivelazioni, come il fatto che Chris le abbia chiesto di uscire e tutto il resto. Lui è una persona relativamente privata e stava arrivando a un punto in cui le persone stavano iniziando a dimenticare quanto accaduto, ma ora è tornato sotto i riflettori, ed è frustrante che tutto ritorni in prima pagina. Chris ha chiuso con la questione e vorrebbe che tenesse il suo nome fuori dalla sua dannata bocca".