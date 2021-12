Jada Pinkett Smith parla del suo problema: "Io e la mia alopecia stiamo diventando amiche"

Da anni Jada Pinkett Smith combatte con l'alopecia e non lo nasconde affatto, anzi proprio ieri ha pubblicato su Instagram un video in cui mostra la sua calvizie e si dice positiva e serena in merito a questo problema.

50 anni e non sentirli, visto che l'attrice Jada Pinkett Smithcontinua ad essere di una bellezza straordinaria, anche senza capelli. La star, moglie di Will Smith, non ha timore di mostrare a tutti i suoi follower il suo problema con l'alopecia, pubblicando un video su Instagram in cui confessa:

"Sembra che sono stata operata al cervello o qualcosa di simile. Io e questa alopecia diventeremo amiche, punto".

Nel video, l'attrice ha poi continuato: "Ora è così e sarà un po' più difficile da nascondere per me. Quindi ho pensato di condividerlo in modo che tutti voi non facciate domande. Quasi quasi ci metto degli strass. Mi farò una coroncina" .

Ormai sono 4 anni che Jada Pinkett Smith combatte con l'alopecia ma, ogni giorno, cerca di mandare un messaggio positivo di accettazione a tutti, cercando di affrontare la cosa nel miglior modo possibile.